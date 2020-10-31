İzmir depreminde enkaz altında kalan ikiz kardeşler çıkarılmayı bekliyor

Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimi ikizler de enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda da arama kurtarma çalışmaları durmaksızın ekipler tarafından sürdürülüyor.

GÜNDEM İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı

Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber gelmişti.

İkizler kurtarılmayı bekliyor

Buse ve İnci, enkaz altından kurtarılırken Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimi ikizlerin de enkaz altında oldukları öğrenildi. İkizlerin bulunması için yakınları sosyal medyada çağrıda bulundu.

İkizler için sosyal medyadan yapılan çağrı.

GÜNDEM İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı