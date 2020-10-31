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Gündem İzmir depreminde enkaz altında kalan ikiz kardeşler çıkarılmayı bekliyor
İZMİR

İkizler, enkaz altından çıkarılmayı bekliyor

İzmir depreminde enkaz altında kalan ikiz kardeşler çıkarılmayı bekliyor

İzmir Bayraklı’da meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı’ndaki enkaz altında kaldığı düşünülen ikizlere ulaşılmaya çalışılıyor. Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimi ikizlerin de enkaz altında olduklarını öğrenen yakınları sosyal medyada çağrıda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimi ikizler de enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.
Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimi ikizler de enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda da arama kurtarma çalışmaları durmaksızın ekipler tarafından sürdürülüyor.

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Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber gelmişti.

İkizler kurtarılmayı bekliyor

Buse ve İnci, enkaz altından kurtarılırken Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimi ikizlerin de enkaz altında oldukları öğrenildi. İkizlerin bulunması için yakınları sosyal medyada çağrıda bulundu.

İkizler için sosyal medyadan yapılan çağrı.

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