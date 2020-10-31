İzmir depreminde enkaz altında kalan ikiz kardeşler çıkarılmayı bekliyor

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda da arama kurtarma çalışmaları durmaksızın ekipler tarafından sürdürülüyor.
Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber gelmişti.
İkizler kurtarılmayı bekliyor
Buse ve İnci, enkaz altından kurtarılırken Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimi ikizlerin de enkaz altında oldukları öğrenildi. İkizlerin bulunması için yakınları sosyal medyada çağrıda bulundu.