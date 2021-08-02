Gündem İklim krizi afetleri çoğalttı
İSTANBUL

İklim krizi afetleri çoğalttı

Son dönemde yaşanan sel felaketleri korkutuyor. Uzmanlar, dünyada artan iklim krizinin doğal afetleri çoğalttığını belirterek, “Herkes kırsala ev yapmaya çalışıyor. Sel bölgesine, heyelan bölgesine ev yapıyoruz “ dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
İklim krizi afetleri çoğalttı ​
Adil Tek

Türkiye’de ve dünyada doğal afetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Rize ve Artvin’de yaşanan sel felaketinden sonra Van’ın Başkale ilçesi de sular altında kaldı. Sayıları giderek artan doğal afetler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar dünyada artan iklim krizinin doğal afetleri çoğalttığını söyledi.

SUYUN DÖNGÜSÜ HIZLANDI

  • Doğal afetlerin olağan bir durum olduğunu elli ya da yüz yılda bir gerçekleşebileceğini kaydeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Küresel iklim değişikliği yüzünden doğal afetlerin sayısı arttı. Atmosfer ısındığı için hava çok hızlı hareket etmeye başladı. Küresel bazda havanın enerjisi çoğaldı. Denizlerin sıcaklığın artmasıyla buharlaşma hızlandı. Böylelikle suyun döngüsü hızlandı. Bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar artmaya başladı. Seller oldu. İklim değişikliğinin en önemli problemi atmosfere salınan karbondioksit. Dere yataklarına yapılan evleri iklim değişikliğinin vurması var. Normalde o derenin taşkın ölçüsü vardır ona göre bina yaparsın. Ama iklim değişikliğinden dolayı kaynaklanan mesela bundan otuz sene önceki hesapladığın su basma seviyesi bu günden farklı” diye konuştu.

EZBERE EVLER YAPIYORUZ

Kuzey yarım kürede son dönemlerde afetlerin olduğunu belirten İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Bir anda çıkmasının nedeni aynı yerde fazla insan yaşıyor. Bir anda yağmur yağıp bir anda kuraklaşıyor. İtalya’dan Moskova’ya Lübnan’dan Türkiye’ye her yerde afetler var. Rize’de Van’da dere yataklarında yapılan binalar dereler taştığı zaman zarar görüyor. Eğer o dere yataklarının yanında kimse olmasaydı kriz anında dere taşacaktı ama kimse ölmeyecekti. İklim değişiyorken insanların da değişmesi gerekiyor. Dünya kurulduğundan beri seller oluyor. Ancak yerleşime açık olmayan yerlerde son dönemde artış oldu. Pandemiyle birlikte kırsal alana bir hücum var. Herkes kırsal alana ev yapmaya çalışıyor bir de bunu ezbere yapıyoruz sel bölgesine heyelan bölgesine gidip ormana yapıyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Türkiye için şüpheli çağrı

Türkiye için şüpheli çağrı

​Amaç gerçekten yardım mı?
Sarı bantlılara dokunmayın

Sarı bantlılara dokunmayın

​Kırgızistan'da FETÖ'cüler böyle korundu.
Afgan göçü Suriye gibi olmaz

Afgan göçü Suriye gibi olmaz

​Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, olası göçü değerlendirdi.
Çirkin bir yalan

Çirkin bir yalan

​Kılıçdaroğlu Türkiye'nin içini yakan orman yangınlarını da istismar etti.
Ne varsa bölüşüyoruz

Ne varsa bölüşüyoruz

​Van'da birçok kişi, Afgan mültecilere yardım elini uzatıyor.
Bahar’ın adı kaldı

Bahar’ın adı kaldı

Halk ayaklanmaları, 11 yılın ardından yerini karmaşık bir manzaraya terk etti.
Seçimle olmadı darbe yaptılar

Seçimle olmadı darbe yaptılar

​Gannuşi'nin liderliğini yaptığı Nahda, art arda üç seçim kazanmıştı.
Çöp değil servet

Çöp değil servet

​Sıfır atık evden başlar.
Alevler Bodrum'u da sardı

Alevler Bodrum'u da sardı

Vatandaşlar bot ve teknelerle bölgeden çıkarıldı.
Maide Kılıçarslan’a son görev

Maide Kılıçarslan’a son görev

​Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı.
Kayaalp yine Nunez’e takıldı

Kayaalp yine Nunez’e takıldı

2-0 kaybederek altın madalya şansını yitirdi.
Buse Naz madalyayı garantiledi

Buse Naz madalyayı garantiledi

Boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıktı.
'Devletimiz yaralara merhem olacaktır'

'Devletimiz yaralara merhem olacaktır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Başkale' paylaşımı.
İkinci kez sel vurdu

İkinci kez sel vurdu

Bazı evler sel nedeniyle hasar gördü.
'Yedi bölgede<br>yangın sürüyor'

'Yedi bölgede
yangın sürüyor'

Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı.
Vaka sayısı<br>20 bin sınırında

Vaka sayısı
20 bin sınırında

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
İHA'lar görev başında

İHA'lar görev başında

Üç kişinin yangından kurtulmalarına vesile oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.