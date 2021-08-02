İklim krizi afetleri çoğalttı ​

Türkiye’de ve dünyada doğal afetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Rize ve Artvin’de yaşanan sel felaketinden sonra Van’ın Başkale ilçesi de sular altında kaldı. Sayıları giderek artan doğal afetler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar dünyada artan iklim krizinin doğal afetleri çoğalttığını söyledi.

SUYUN DÖNGÜSÜ HIZLANDI

Doğal afetlerin olağan bir durum olduğunu elli ya da yüz yılda bir gerçekleşebileceğini kaydeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Küresel iklim değişikliği yüzünden doğal afetlerin sayısı arttı. Atmosfer ısındığı için hava çok hızlı hareket etmeye başladı. Küresel bazda havanın enerjisi çoğaldı. Denizlerin sıcaklığın artmasıyla buharlaşma hızlandı. Böylelikle suyun döngüsü hızlandı. Bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar artmaya başladı. Seller oldu. İklim değişikliğinin en önemli problemi atmosfere salınan karbondioksit. Dere yataklarına yapılan evleri iklim değişikliğinin vurması var. Normalde o derenin taşkın ölçüsü vardır ona göre bina yaparsın. Ama iklim değişikliğinden dolayı kaynaklanan mesela bundan otuz sene önceki hesapladığın su basma seviyesi bu günden farklı” diye konuştu.

EZBERE EVLER YAPIYORUZ

Kuzey yarım kürede son dönemlerde afetlerin olduğunu belirten İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Bir anda çıkmasının nedeni aynı yerde fazla insan yaşıyor. Bir anda yağmur yağıp bir anda kuraklaşıyor. İtalya’dan Moskova’ya Lübnan’dan Türkiye’ye her yerde afetler var. Rize’de Van’da dere yataklarında yapılan binalar dereler taştığı zaman zarar görüyor. Eğer o dere yataklarının yanında kimse olmasaydı kriz anında dere taşacaktı ama kimse ölmeyecekti. İklim değişiyorken insanların da değişmesi gerekiyor. Dünya kurulduğundan beri seller oluyor. Ancak yerleşime açık olmayan yerlerde son dönemde artış oldu. Pandemiyle birlikte kırsal alana bir hücum var. Herkes kırsal alana ev yapmaya çalışıyor bir de bunu ezbere yapıyoruz sel bölgesine heyelan bölgesine gidip ormana yapıyoruz” dedi.