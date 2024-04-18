İklim yasası güncelleniyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, yasa kapsamında vahşi sulamanın ve karbon emisyonun azaltılmasına ilişkin önlemlerin yer alacağını söyledi. Artan sıcaklıkların ülke geneline tesir edeceğine dikkat çekerek, buna karşı alınacak önlemleri anlatan Özhaseki, Türkiye’nin iklim değişikliği ile güçlü bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Özhaseki, “Eylem planlarımızı adım adım uyguluyoruz. Paris İklim Anlaşması’na taraf olduk. Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla yutak alanlar oluşturuyoruz. Sıfır Atık Hareketi ile atıkların çevreye zarar vermesini önlüyor, doğayı koruyor ve israfın önüne geçiyoruz. Kıyıları, denizleri, çevremizi 7/24 gözetliyoruz. Yeşil dönüşüm için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En önemli adımımız ise iklim yasası olacak. Bilim insanlarımızla ve uzmanlarımızla yasayı güncelliyoruz. Hazırlıklar bitince Meclis’e sunacağız. Böylelikle iklim krizine karşı çok güçlü ve kararlı bir adım atmış olacağız” dedi.