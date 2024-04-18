|
Gündem

İklim yasası güncelleniyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, iklim yasası hazırlıklarında gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 18/04/2024 الخميس
Güncelleme: 01:32 - 18/04/2024 الخميس
Yeni Şafak
Mehmet Özhaseki.
Mehmet Özhaseki.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, yasa kapsamında vahşi sulamanın ve karbon emisyonun azaltılmasına ilişkin önlemlerin yer alacağını söyledi. Artan sıcaklıkların ülke geneline tesir edeceğine dikkat çekerek, buna karşı alınacak önlemleri anlatan Özhaseki, Türkiye’nin iklim değişikliği ile güçlü bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

EN ÖNEMLİ ADIM

Özhaseki, “Eylem planlarımızı adım adım uyguluyoruz. Paris İklim Anlaşması’na taraf olduk. Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla yutak alanlar oluşturuyoruz. Sıfır Atık Hareketi ile atıkların çevreye zarar vermesini önlüyor, doğayı koruyor ve israfın önüne geçiyoruz. Kıyıları, denizleri, çevremizi 7/24 gözetliyoruz. Yeşil dönüşüm için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En önemli adımımız ise iklim yasası olacak. Bilim insanlarımızla ve uzmanlarımızla yasayı güncelliyoruz. Hazırlıklar bitince Meclis’e sunacağız. Böylelikle iklim krizine karşı çok güçlü ve kararlı bir adım atmış olacağız” dedi.



#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Mehmet Özhaseki
#İklim Yasası
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Twitter hesap silme: X giriş ve yeni hesap açma işlemi