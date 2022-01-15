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İktidarda 101 günde parçalanırlar

Doğru Yol Partisi’nden (DYP) iki dönem milletvekilliği yapan emekli yarbay Tevfik Diker, Türkiye’nin muhalefet sorununa ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu...

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Osman Özgan Yeni Şafak
​ İktidarda 101 günde parçalanırlar
Tevfik Diker

Doğru Yol Partisi’nden (DYP) iki dönem milletvekilliği yapan emekli yarbay Tevfik Diker, Türkiye’nin muhalefet sorununa ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu.

GLOBAL CHP

  • Diker, Türkiye’de muhalefet sorunu olduğunu vurguladı ve muhalefet partilerini eleştirdi. “Global CHP tanımlamasını yaparak, “Bir ayakları Amerika’da” diyen Diker, “Eskiden milli meselelerde kişisel siyasi çıkar ve parti çıkarları bir kenara koymasını bilen kalite vardı. Şimdiki muhalefet 6 yamalı bohçaya döndü. Şimdikilerin tek derdi Recep Tayyip Erdoğan gitsin, kim gelirse gelsin. Böyle bir siyaseti Türkiye kaldıramaz. Böyle bir muhalefeti Türkiye taşıyamaz. Böyle bir muhalefet Türkiye’nin umudu olamaz. Böyle bir muhalefet Türkiye’de çözüm üretemez. Bu altılı iktidar olsun, 101 gün dayanamaz hepsi paramparça olur” dedi.

OYUNLARI ERDOĞAN İLE BOZABİLİRİZ

Emperyalizm ve küresel güçlerin Türkiye üzerine oyunları olduğunun altını çizen Diker, “Bu oyunları bozmak lazım. Oyunları bu konjonktürde Recep Tayyip Erdoğan dışında kimse ile bozamayız” dedi.

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