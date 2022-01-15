​ İktidarda 101 günde parçalanırlar

Hayat

Güzel olanı büyümeden yazabilmek

Yazar Anıl Basılı’ya çocuk edebiyatı ile ilgili sorularımızı yönelttik. Basılı, “Çocukların her gün yaşadığı sıradanlıkları öyle bir unutmuşuz ki hatırlamak için çabalamak gerekiyor. Büyüdüm ve yarım kaldı çocukluk diyorum. İşte o yarım kalanlar için yazıyorum.” diyor.