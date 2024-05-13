İl başkanlarıyla 31 Mart istişaresi

İstanbul ve Ankara dâhil birçok büyükşehirde teşkilat yönetiminin değişeceği, ancak önceliğin Hatay ve Gaziantep gibi belediye başkanı olunması ya da istifa ve diğer sebeplerden dolayı il başkanı koltuğu boşalan şehirlere verilmesi bekleniyor. Kongreden önce İstanbul ve Ankara başta olmak üzere oy kaybının yaşandığı bazı büyükşehirlerin il ve ilçe başkanlarının değiştirilebileceği kaydediliyor.