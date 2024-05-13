İl başkanlarıyla 31 Mart istişaresi

164. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yerel seçimler bir kez daha değerlendirilecek. Toplantıda Erdoğan ilk ağızdan il başkanlarını dinleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim performansı nedeniyle teşkilata motivasyon uyarısı yapması bekleniyor.
İstanbul ve Ankara dâhil birçok büyükşehirde teşkilat yönetiminin değişeceği, ancak önceliğin Hatay ve Gaziantep gibi belediye başkanı olunması ya da istifa ve diğer sebeplerden dolayı il başkanı koltuğu boşalan şehirlere verilmesi bekleniyor. Kongreden önce İstanbul ve Ankara başta olmak üzere oy kaybının yaşandığı bazı büyükşehirlerin il ve ilçe başkanlarının değiştirilebileceği kaydediliyor.
İKİ AYRI KAMP
Milletvekilleri ve belediye başkanları ile de bir kamp yapılma kararı alındı. Takvimin önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenilirken, milletvekilleri ile kampın Kızılcahamam’da haziran ayı başında, belediye başkanları ile yapılacak kampın ise genel merkezde temmuz ayı başında yapılması belirtiliyor.