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İl genel meclislerinde rekabet

Cumhur İttifakı, büyükşehirler hariç bütün illerdeki il genel meclisleri için ayrı ayrı liste çıkaracak. 51 ilin tamamında il genel meclisi seçimlerinde AK Parti ve MHP rekabet halinde olacak.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 03:35 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti ile MHP arasında yapılan belediye meclis üyelikleri çalışmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İki parti 51 ilde il genel meclisi seçimlerine kendi listeleriyle girecek. 30 büyükşehirde belediye meclis üyeliklerinde fermuar liste ile seçime girecek olan AK Parti ve MHP, 29 ilde yine ortak liste formülünü uygulayacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ORTAK ADAY

AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek. 24 ilde MHP aday çıkartmayarak AK Parti’nin adayını destekleyecek. 22 ilde ise AK Parti ile MHP karşılıklı rekabet edecek. Öte yandan Cumhur İttifakı, 30 büyükşehirde de ortak adayla seçime girecek.

İş birliği haftaya netleşecek

AK Parti ile Cumhur İttifakı’nın diğer bileşenleri Demokratik Sol Parti (DSP) ve Büyük Birlik Partisinin (BBP) yerelde iş birliğine yönelik çalışmaları sürüyor. AK Parti, DSP ve BBP’nin heyetleri, AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü. Heyetler hafta başı tekrar bir araya gelerek yerel seçimlerdeki işbirliğinin içeriğini netleştirecek. DSP adına heyette yer alan Genel Sekreter Hasan Erçelebi, yaptığı açıklamada, “Görüşmenin ana teması, yerel seçimlerden olabildiğince kazançlı çıkılması” dedi.



#siyaset
#yerel seçim
#Cumhur İttifakı
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