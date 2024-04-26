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İlaç çetesinin güvenlik testi

Sahte ilaç üreterek halk sağlığını tehdit eden çeteye yapılan operasyon, ilginç teslimatı da deşifre etti. İlaç talep eden kişinin polis olup olmadığını anlamak için deneme buluşması yapan çete üyeleri, testi geçenlere sahte ilacı 3 farklı motokuryeyle ulaştırdı.

Şahin Şen
04:00 - 26/04/2024 الجمعة
Güncelleme: 00:59 - 26/04/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul’da sahte ilaç üreterek insan sağlığını hiçe sayan şebekeye operasyon yapıldı. İstanbul İl Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç sektöründe sahteciliğin önlenmesine yönelik 15 ve 25 Nisan arası yaptığı detaylı inceleme, teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı.Yetkisiz alanda depolanmış sahte, kaçak ve yasadışı ilaç, tıbbi cihaz ve materyallerin bulunduğu 16'sı konut olmak üzere 36 adrese yapılan baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lirayı bulan, soğuk zincire tabi, bozulan, alerji testi, botoks ilacı, dolgu malzemesi, kanser, diyabet gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan medikal malzemeler ele geçirildi.

TAKİP ENGELLEME YÖNTEMİ

Polis ekiplerinin peş peşe operasyonlarıyla rahatı kaçan çetenin, geliştirdiği teslimat sistemi de deşifre oldu. Piyasada zor bulunan ilaçların sahtesini üreten şebeke, ilacı ulaştırmadan önce, hastayla en az 2 defa deneme buluşması yaptı. Hastaların polis olup olmadığını bu yolla test eden çete üyeleri, buluşmaya ilaç getirmeyerek, 'getirmeyi unuttuk, yolda, gelecek' diyerek oyaladı.

HASTAYI TAKİBE ALIYORLAR

Buluşmadan sonra hastayı takibe alan şahıslar, kişilerin polis bağlantısı olup olmadığını da gözlemliyor. Eğer güven oluşup, teslimata karar verilirse, depocu çete üyesi AVM gibi bir noktaya geçiyor. Şebekenin motokuryesi ise ilacı başka bir noktada bekleyen, aynı renk motor ve aynı giysili ikinci kuryeye veriyor. İlacı son teslim alan kurye ise, hastayla buluşma noktası seçilen AVM’ye gidip kapıda bekliyor. AVM’de ödemeyi alan diğer çete üyeleri, ilacın kapıdaki kuryede olduğunu belirtiyor. Bu aşamada hasta ise, gerçek sandığı ilacı teslim alıyor. Şahısların bu değişimlerle polis takibini engellemeye çalıştığı belirtiliyor.


Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bayrampaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce, bu adrese düzenlenen operasyonda, 960 gramı sıvı yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ile hap, hassas terazi, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ile 28 bin 155 lira para ele geçirildi. Operasyonda A.A, M.A, E.K, C.K, O.C, A.K.Z. ve Y.E.B. gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden O.C'nin 5 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C. ve A.K.Z. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#Operasyon
#İlaç Çetesi
#İstanbul Emniyeti
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