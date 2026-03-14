İlber Hoca hayatını kaybetti

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Ortaylı, sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilmişti.

SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYORDU

Ortaylı’nın vefatına ilişkin eşi Ayşe Özdolay ile kızı Tuna Ortaylı Kazıcı hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ortaylı’nın hastalığını kimseye yansıtmadığına değinen Ayşe Özdolay, “Sağlık sorunları ile boğuşuyordu, giderek de artan sorunlarla ama hayatı aktif yaşamayı seven biri olduğu için mümkün olduğunca gayret etti ve enerjik kaldı. Bunu bize ve kimseye hissettirmemeye çalıştı” şeklinde konuştu.

ÇOK SEVEREK YAŞADI

Kızı Tuna Ortaylı Kazıcı ise, “Babam, çok severek ve dolu dolu yaşadı. Umarım, bu hayatında birilerine dokunmuşluğu ve bu şekilde faydası olmuştur” dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ortaylı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Memişoğlu, Ortaylı'nın hayatını kaybettiği Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek kızı ve kardeşlerine taziyelerini iletti. Memişoğlu, Türk milletinin çok önemli bir değerini kaybettiğini söyleyerek, “Gerçekten çok büyük bir değer, birçok insan yetiştirmiş, Türkiye'nin gerçekten tarih anlamında, geçmiş anlamında bilgili bir dahisiydi kendisi. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Hocamızın ülkemize yaptığı katkılar için minnettarız” dedi. Ortaylı, 16 Mart Pazartesi günü Fatih Camii'ndeki ikindi namazından sonra Fatih Camii haziresine defnedilecek.

DOLU DOLU BİR ÖMÜR

Ortaylı, 1947 yılında Avusturya’nın Bregenz şehrinde, Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Ankara’da tamamladı. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü tamamladı. Eğitimi süresince Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Orientalistik alanlarında çalışmalar yaptı. Daha sonra Chicago Üniversitesi’nde yüksek lisansını Prof. Dr. Halil İnalcık ile yürüttü ve “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” başlıklı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 1979 yılında “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla doçent ünvanını aldı. Viyana, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı ve çeşitli seminerler ile konferanslar verdi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi bilim dalı başkanı olarak göreve başladı. 2002-2014 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Tarihi dersleri verdi.

Araştırmaları ve çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazandı

İlber Ortaylı’nın vefatı sonrası başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasiler taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Ömrünü ilme ve milletimizin tarih şuurunun güçlenmesine adayan İlber Hoca, bilgisi, eserleri ve yetiştirdiği nesillerle ülkemizin fikir hayatında derin izler bırakmıştır.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: “Tarih ilmine yaptığı kıymetli katkılar, kaleme aldığı eserler ve yetiştirdiği sayısız öğrenciyle ülkemizin ilim ve kültür hayatında derin izler bırakan Sayın Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Akademik çalışmaları, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle tarih alanında çok kıymetli bir miras bırakan Ortaylı, yalnızca bir bilim insanı değil aynı zamanda toplumda tarih şuurunun gelişmesine öncülük eden önemli bir münevverdi.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Büyük bir değerimizden yoksunuz artık.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.”







