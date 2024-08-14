İlerleme sağlandı: Etiyopya ve Somali arasında ikinci tur

Etiyopya ile Somali arasındaki krizin çözümü için yürütülen ‘Ankara Süreci’nin ikinci turu tamamlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerde bazı spesifik çözüm yollarını ele aldıklarını ifade ederek şunları dile getirdi: “Bu formüller, mevcut farklılıkların giderilmesini ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir çerçeve üzerinde mutabık kalmamızı hedefliyor. İlk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldık. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir. Atılacak somut adımların ayrıntılarına ve teknik boyutlarına odaklanma imkanı bulduk.”

BİZLER KARARLIYIZ

“Taraflar arasında bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli yakınlaşma sağlandı. Bu bakımdan kayda değer bir ilerleme sağlandı. Türkiye olarak hedefimiz, sadece Somali ve Etiyopya'nın değil, tüm bölgenin yararına olacak şekilde mevcut kaygıların giderilmesi ve sorunların çözülmesidir. İş birliğine dayalı ve yapıcı bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz. Tarafların devamlı iştiraki ve Ankara Süreci'nin başarısına olan bağlılıklarının devam etmesiyle, bizi sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sonuca götürecek parametreleri, ilgili herkesin yararına olacak şekilde sonuçlandırabilmeyi hedefliyoruz. Ankara Süreci devam ediyor ve bizler kararlıyız.”

ÜÇÜNCÜ TUR 17 EYLÜL’DE

“Bu süreci başarıyla sonuçlandırmak umuduyla üçüncü tur için 17 Eylül’de Ankara'da yeniden bir araya geleceğiz. Bu arada taraflar ve bölgesel ortaklarımızla istişarelerimiz de devam edecek. Dışişleri Bakanları Taye Atske Selassie ve Ahmed Muallim Fiqi başkanlığındaki heyetler görüşmelerimiz boyunca güçlü bir çalışma ve özveri gösterdiler. Gösterdikleri çabadan ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.”

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Etiyopyalı Bakan Selassie Türk hükümetine ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu inisiyatiflerinden ötürü şükran duyduğunu belirterek "Türkiye, Etiyopya ve Somali arasındaki görüşmelerde kolaylaştırıcılık sağlamak üzere çok önemli bir adım atmıştır. Etiyopya'nın bu çözüm neticesinde denize doğrudan bir ulaşımı da sağlanmış olacaktır" dedi. Somalili Bakan Fiqi de görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Burada yakaladığımız, inşa ettiğimiz ivme ile birlikte nihai bir çözüme ulaşabileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İki gün sürdü

Krizin görüşmeleri, iki tur üzerinden gerçekleşti. İlk olarak Bakan Fidan iki mevkidaşıyla da görüşmeler gerçekleştirdi. Devam eden süreçte Etiyopya ve Somali heyetleri karşılıklı görüşme gerçekleştirmezken Türkiye, iki heyetle de görüşerek “mekik diplomasisi” yürüttü. İlk turu gece saatlerine kadar devam ederken ikinci turu da dün sabah devam etti.







