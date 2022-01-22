İletişim Başkanı Altun'dan Sedef Kabaş'a tepki: Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Altun, "Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur. Zira Nurettin Topçu’nun dediği gibi 'ahlak meselesinin merkezine sorumluluk kavramını' koymak gerekir. Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz" dedi.

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Altun, marjinal bir kesimin günden güne radikalleştiğini, radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçirdiğine dikkat çekerek, "Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip, gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz. Siyaset millete dönerek, gazetecilik haber üreterek yapılır. Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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