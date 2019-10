İletişim Başkanı Altun'dan YPG'ye verilen sürenin dolmasına ilişkin açıklama: Teröristlerin çekilip çekilmediğini ortak devriyelerle göreceğiz

Soçi'de varılan mutabakat kapsamında terör örgütü PYD'nin Suriye kuzeyinden çekilmesi için verilen 150 saatlik süre saat 18.00 itibariyle doldu.

Sürenin dolmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twittet üzerinden paylaşımda bulundu.

Altun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye ve Rusya'nın, YPG teröristlerinin güvenli bölgeyi terk etmeleri için belirlediği 150 saatlik zaman doldu. Teröristlerin gerçekte geri çekilip çekilmediğini ortak devriyeler aracılığıyla göreceğiz."

Turkey and Russia had set a 150-hour deadline for YPG terrorists to leave the safe zone.



The time is up.



We will establish, through joint patrols, whether or not the terrorists have actually withdrawn. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 29, 2019