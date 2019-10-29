Gündem İletişim Başkanı Altundan YPGye verilen sürenin dolmasına ilişkin açıklama Teröristlerin çekilip çekilmediğini ortak devriyelerle göreceğiz
ANKARA

İletişim Başkanı Altun'dan YPG'ye verilen sürenin dolmasına ilişkin açıklama: Teröristlerin çekilip çekilmediğini ortak devriyelerle göreceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Soçi'de varılan mutabakat kapsamında terör örgütü PYD'nin Suriye kuzeyinden çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından açıklamada bulundu. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Altun, "Teröristlerin çekilip çekilmediğini ortak devriyelerle göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Soçi'de varılan mutabakat kapsamında terör örgütü PYD'nin Suriye kuzeyinden çekilmesi için verilen 150 saatlik süre saat 18.00 itibariyle doldu.

Sürenin dolmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twittet üzerinden paylaşımda bulundu.

Altun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye ve Rusya'nın, YPG teröristlerinin güvenli bölgeyi terk etmeleri için belirlediği 150 saatlik zaman doldu. Teröristlerin gerçekte geri çekilip çekilmediğini ortak devriyeler aracılığıyla göreceğiz."

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