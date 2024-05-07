İletişim Başkanlığı detayları duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Sabah'ın görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası olmak üzere görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında altı mutabakat zaptı imzalanırken, iki liderin görüşmelerde hangi konuları ele aldığına dair İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde savunma sanayiinden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar birçok alanda atılan adımların değerlendirildiği; iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak için yapılması gerekenlerin konuşulduğu bildirildi. Öte yandan Erdoğan'ın İslam dünyasının Filistin Devleti’nin kurulması için çalışması gerektiğini ifade ettiği de bildirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası olmak üzere görüşmeler gerçekleştirdi.

Kuveyt Emiri’nin Türkiye ve Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60’ıncı yıl dönümünde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ayrıntılı bir biçimde ele alındı.

İki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Savunma sanayiinden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar birçok alanda atılan adımların değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak için yapılması gerekenler konuşuldu.

Türkiye ve Kuveyt arasındaki Karma Ekonomik Komisyon Mekanizması'na yeniden işlerlik kazandırmanın gerekliliğinin ortaya koyulduğu görüşme kapsamında, karşılıklı yatırımları ve ticareti teşvik etmenin iki ülkenin de yararına olduğu ifade edildi.

Görüşmede diplomasi, sağlık, kültür, turizm, eğitim alanlarında iki ülkenin ortaya koyacağı iş birliği üzerine değerlendirmeler yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine Türkiye’nin verdiği desteğin devam edeceğini, her düzeyde temasların sıkı bir şekilde süreceğini söyledi.

"İslam dünyası Filistin Devleti’nin kurulması için çalışmalı"

İsrail’in Gazze’de masum Filistin halkına yönelik saldırıları da görüşmenin gündem başlıkları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Kuveyt’in İsrail zulmü karşısındaki tutumunun önemli olduğunu, bu duruşun Filistin davasına güç kattığını, Türkiye’nin başından beri kalıcı ateşkesin tesisi için çaba gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının bölgenin huzur ve refahı için birlik içinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin kurulması için çalışması gerektiğini ifade etti.

Körfez İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Teşkilatı arasında iş birliği geliştirmenin önemini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’in bu çalışmalara desteğinin önemli olduğunu, bunun yeni fırsat pencerelerinin açılmasını temin edeceğini belirtti.

Görüşmeler sonrası Kuveyt Emiri es-Sabah'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi.

Altı mutabakat zaptı imzalandı

Düzenlenen törende iki ülke arasında 6 mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı ile tanıtım faaliyetlerinde iş birliği tesis edildi.

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi arasında serbest bölgeler alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Atılan imzalarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında konut refahı ve altyapısı alanında iş birliği sağlandı.

Devletten devlete savunma sanayii tedarik sözleşmelerine ilişkin uygulama protokolü, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı arasında imzalandı.

Afet ve acil durum yönetimi alanında iş birliği, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü arasındaki mutabakat zaptı ile tesis edildi.

Türkiye ve Kuveyt Dışişleri Bakanlıkları arasında ortak stratejik diyalog kurulmasını sağlayan mutabakat zaptına imzalar atıldı.

Heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuveyt Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez eşlik etti."







