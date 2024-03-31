İletişim Başkanlığı 'Seyyar seçmen' iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor" iddialarını cevap verdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada, Anayasa'nın 67. maddesinin birinci fıkrasında vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğunun vurgulandığı aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: