İletişim Başkanlığı'ndan 64. Dezenformasyon Bülteni

"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3'üncü Maddesi gereğince, açık yer toplantı alanları ve yürüyüş güzergahları, mevzuatta belirtilen tarafların görüşleri alınarak her yıl ocak ayında valilikçe belirlenmektedir. 2023 yılında 18 Ocak 2023 tarihli 'olur' ile açık yer toplanma alanı olarak Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı belirlenmiş ve valilik tarafından basına duyurularak tüm siyasi partilere tebliğ edilmiştir. Bu doğrultuda, kent merkezindeki '15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda miting yapma talebi' kabul edilmemiş, mevzuat gereği tüm siyasi partilere tahsis edilen alanın kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Haberlerde geçen, 'Diğer partiler bu alanda miting yapıyor' iddiası da doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberlerin tarihinden de anlaşılacağı üzere, bu mitingler 18 Ocak 2023'te alınan karardan önce yapılmıştır."