İletişim Başkanlığından 'düğün için radar devre dışı bırakıldığı' iddiasına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında Çorum'da yapılan bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiası yer aldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlanarak olayın geçtiği günde bahsi geçen güzergahta yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Çorum'da gerçekleştirilen bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiasını yalanladı.
"Haberler dezenformasyon"
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Düğün için radar kapatıldı, vatandaşa tuzak, zenginlere kıyak" şeklindeki haberlerin dezenformasyon olduğu belirtildi.
"121 araca cezai işlem uygulandı"
"Çorum ilinde 21 Haziran tarihinde gerçekleştirilen bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiası yalandır ve İçişleri Bakanlığımızın bu gibi haberlerle hedef alınması maksatlı bir kampanyanın ürünüdür. Çorum Çevreyolu Bulvarı ile Çorum-Sungurlu güzergahında kurulu bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hiçbir şekilde devre dışı bırakılmamıştır. Nitekim İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre 21 Haziran tarihinde radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddia edilen güzergahta yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulanmıştır."