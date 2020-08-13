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ANKARA

İlham onlardan proje AK Parti’den

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü ile siyasi yolculuğunu 14 Ağustos 2001’de başlatan AK Parti bugün 19. yaşını kutlayacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

SOSYAL MESAFELİ KUTLAMA

AK Parti Genel Merkezi’ndeki genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından, Mamak 75. Yıl Parkı’nda yıl dönümü etkinlikleri düzenlenecek.

Koronavirüs önlemleri altında yapılacak ve 975 davetlinin hazır bulunacağı kutlamada AK Parti’nin 19 yıl boyunca gerçekleştirdiği hizmetler özetlenecek. Yine partinin çalışmaları sırasında yaşamış olduğu engeller de yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hatırlatılacak.

AK Parti’ye nasip olan projeler anlatılacak

Etkinliklerde Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi liderlerin hayal ettiği ancak gerçekleştirilmesi AK Parti’ye nasip olan projeler anlatılacak. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, kamuda başörtü yasağına son verilmesi, IMF’siz Türkiye, nükleer enerji santrali ve yerli savunma sanayinde devrimler hatırlatılacak.

Etkinlikler kapsamında Türkiye ve AK Parti’ye yönelik saldırılar da yeniden anımsatılacak. AK Parti’nin kurulduğu günlerde gündeme getirilen “6 ay bile dayanamazlar” söyleminden kapatma davasına, 367 krizinden e-muhtıraya, Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpası ile 15 Temmuz hain darbe girişimleri vurgulanacak.

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