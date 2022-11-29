Gündem İlişkiler 4 aşamalı ilerleyecek
ANKARA

İlişkiler 4 aşamalı ilerleyecek

Mısır’la bir dönem gerilen ilişkilerde normalleşme sinyalleri artıyor. 8 yıllık aranın ardından geçen yıl mayıs ayında Türk dışişleri heyeti Kahire’ye gitmiş, Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu da aynı yılın eylül ayında Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında Ankara’da yapılmıştı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
İlişkiler 4 aşamalı ilerleyecek
​​Mısır’la bir dönem gerilen ilişkilerde normalleşme sinyalleri artıyor.

Önümüzdeki süreçte ise Mısır ile normalleşme kapsamında atılacak adımlar hızlandırılacak. İlk olarak bakanlık düzeyinde yapılan görüşmeler ivme kazanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Mısır’a giden bakanlardan. Önümüzdeki dönemlerde bakanlıklar arası yapılan görüşmelerin sıklaşması öngörülüyor.

İkinci adım ise büyükelçilik seviyesinde olacak. Kısa süre içerisinde büyükelçi atanacak.Diplomatik görüşmelerin yanı sıra ekonomi ağırlıklı görüşmeler de yapılacak. Normalleşme sinyallerinin ardından TOBB ve TİM, Mısır’ı ziyaret eden kuruluşlar arasındaydı. Türkiye’den yatırımcılar önümüzdeki dönemde de Mısır çıkarma yapacak. Hali hazırda Mısır’da toplam yatırımları 2 milyar dolar olan yaklaşık 200 Türk şirketi faaliyet gösteriyor ve 65 bin Mısırlıya istihdam sağlıyor. Tekstil, kimya, beyaz eşya, inşaat sektörleri yatırımcıları Mısır pazarına açılacak.

SON ADIM STK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ

Son ayak da STK’lar ve meslek örgütleri olacak. Sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleri iki ülke arasındaki kültür ve tarih bağlarını güçlendirecek.

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