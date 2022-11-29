İlişkiler 4 aşamalı ilerleyecek

Önümüzdeki süreçte ise Mısır ile normalleşme kapsamında atılacak adımlar hızlandırılacak. İlk olarak bakanlık düzeyinde yapılan görüşmeler ivme kazanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Mısır’a giden bakanlardan. Önümüzdeki dönemlerde bakanlıklar arası yapılan görüşmelerin sıklaşması öngörülüyor.

İkinci adım ise büyükelçilik seviyesinde olacak. Kısa süre içerisinde büyükelçi atanacak.Diplomatik görüşmelerin yanı sıra ekonomi ağırlıklı görüşmeler de yapılacak. Normalleşme sinyallerinin ardından TOBB ve TİM, Mısır’ı ziyaret eden kuruluşlar arasındaydı. Türkiye’den yatırımcılar önümüzdeki dönemde de Mısır çıkarma yapacak. Hali hazırda Mısır’da toplam yatırımları 2 milyar dolar olan yaklaşık 200 Türk şirketi faaliyet gösteriyor ve 65 bin Mısırlıya istihdam sağlıyor. Tekstil, kimya, beyaz eşya, inşaat sektörleri yatırımcıları Mısır pazarına açılacak.

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SON ADIM STK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ

Son ayak da STK’lar ve meslek örgütleri olacak. Sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleri iki ülke arasındaki kültür ve tarih bağlarını güçlendirecek.