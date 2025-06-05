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İlk firar haberi Giresun'dan geldi: Sahibinin elinden kaçıp denize atladı 20 dakika yüzdü

İlk firar haberi Giresun'dan geldi: Sahibinin elinden kaçıp denize atladı 20 dakika yüzdü

15:075/06/2025, الخميس
G: 5/06/2025, الخميس
AA
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GİRESUN VE BURSA'DA FİRAR EDEN KURBANLIKLAR SAHİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.
GİRESUN VE BURSA'DA FİRAR EDEN KURBANLIKLAR SAHİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.

Giresun'da kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan ve daha sonra denize atlayan kurbanlığı, kıyıdaki balıkçı kulübesinde belediye ekipleri yakaladı. Bursa'da kaçan kurbanlık da sahipleri tarafından bir süre sonra yakalandı

Giresun ve Bursa'da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, kovalamaca sonucu yakalandı. Giresun'da Çıtlakkale Mahallesi Fatih Camisi mevkisinde kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, bir süre sonra Karadeniz Sahil Yolu'na çıktı.

Yolda bir süre de trafiğin ters istikametine ilerleyen kurbanlık, daha sonra Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndan denize atladı.

Yaklaşık 20 dakika suda kalan kurbanlık, karaya çıkarak barınaktaki bir balıkçı kulübesine girdi.


Kulübenin kapıları kapatılarak içeride tutulan kurbanlık, ihbar üzerine balıkçı barınağına yönlendirilen belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.


Sahibi tarafından kamyonetin kasasına bindirilen kurbanlık, barınaktan götürüldü.





İKİNCİ KAÇAK BURSA'DAN

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Mesken Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık, Selçukbey Caddesi'ne indi.

Sahiplerinin yakalamaya çalıştığı büyükbaş hayvan, kovalamaca sırasında bir iş yerinin bahçesine girdi.

İş yerinin bahçesindeki saksıları ve su şişelerini deviren kurbanlık, bir süre sonra sıkıştırıldığı parkta sahipleri tarafından yakalandı.

Kurbanlığın mahalle arasındaki kaçma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





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