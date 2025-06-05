İlk firar haberi Giresun'dan geldi: Sahibinin elinden kaçıp denize atladı 20 dakika yüzdü

Giresun ve Bursa'da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, kovalamaca sonucu yakalandı. Giresun'da Çıtlakkale Mahallesi Fatih Camisi mevkisinde kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, bir süre sonra Karadeniz Sahil Yolu'na çıktı.

Yolda bir süre de trafiğin ters istikametine ilerleyen kurbanlık, daha sonra Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndan denize atladı.