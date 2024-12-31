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İlk rapor yarıyıl tatilinde

İlk rapor yarıyıl tatilinde

Merve Safa Akıntürk
04:0031/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde, ilkokul öğrencileri için karne yerine “gelişim raporu” uygulamasını hayata geçiriyor.

Yeni düzenleme, öğrencilerin yalnızca akademik sonuçlarına değil, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine de odaklanan bir yaklaşımı benimsiyor. İlk gelişim raporları ise öğrencilere 17 Ocak'taki yarıyıl tatilinde verilecek. Gelişim raporları, öğretmen ve velilere rehberlik edecek şekilde tasarlanarak öğrencilerin desteklenmesi için somut öneriler sunacak. Raporların hazırlık sürecinde, beceri temelli eğitim programlarına sahip ülkelerin uygulamaları incelendi, akademisyenler ve öğretmenlerle kapsamlı toplantılar yapıldı. Bu süreçte, öğretim ve öğrenme sürecinin ayrıntılı değerlendirilmesi amacıyla rubrikler ve dereceli puanlama anahtarları geliştirildi. Yeni uygulamanın öğrencilerin gelişim süreçlerini daha sağlıklı takip etmeyi sağlayarak, velilere ve öğretmenlere önemli bir rehberlik sunması bekleniyor.


#MEB
#Eğitim
#Gelişim Raporu

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