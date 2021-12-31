Gündem İlkokul öğrencisini cetvelle döven öğretmen görevden alındı
MUĞLA

İlkokul öğrencisini cetvelle döven öğretmen görevden alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde, ilkokul öğretmeni Tuba T., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle bir öğrencisini cetvelle dövdü. Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Görüntüler bir süre sonra sosyal medyadan kaldırılırken, görevinden alınan Tuba T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İlkokul öğrencisini cetvelle döven öğretmen görevden alındı
Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı.

Milas Semiha Altunkan İlkokulu'nda görev yapan 3'üncü sınıf öğretmeni Tuba T, bir öğrencisini yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cetvelle dövdü.

Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan o anlar kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Görüntüler, bir süre sonra sosyal medyadan kaldırıldı.

Tuba T.
Tuba T.


Tepki çeken olay ile ilgili Milas Kaymakamlığı'nda yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Tuba T'nin görevinden alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:


"Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilçede bulunan bir okulda yaşanan şiddet olayı ile ilgili görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir."

Duvara fırlatıp tokat attı: Aksaray’dan sonra İzmir’de de öğrenciye şiddet iddiası
GÜNDEM
Duvara fırlatıp tokat attı: Aksaray’dan sonra İzmir’de de öğrenciye şiddet iddiası

Aksaray'daki dayakçı öğretmen görevden alındı memurluğa verildi
GÜNDEM
Aksaray'daki dayakçı öğretmen görevden alındı memurluğa verildi

Dayakçı öğretmen hakkında iğrenç iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı
GÜNDEM
Dayakçı öğretmen hakkında iğrenç iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı

VIP karantina

'VIP karantina'

Kendini uçağın tuvaletinde 5 saat izole etti.
e-Devlete bir özellik daha

e-Devlet'e
bir özellik daha

Artık müdürlüklere gitmeye gerek kalmadı.
MHP lideri Bahçeli: Türkiye teröre kaybetmeye tahammül etmeyecektir

​İki doz Sinovac ve iki doz Biontech aşısı olanlara 5. hatırlatma dozu için randevu açıldı.

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu

​Eğitimde ihracat liderliği Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu

​İBB'nin Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde işe alınan Sevtap A.'nın PKK ile bağı çıktı.

Avrupa ve Uzak Doğu'dan teklif geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.