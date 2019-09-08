İmam Hatip kontenjanları yüzde 99 doldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından her yıl düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı’nın 16’ıncısı Malatya İnönü Üniversitesi’nde başladı. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ÖNDER üyeleri ve bir çok kanaat önderinin katıldığı program Malatya Müftüsü Veysel Işıldar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. “Ehliyet ve liyakat” vurgusuyla iki gün devam edecek kurultayın açılış oturumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imam hatip liseleri sayesinde giderek umut vaat eden hadiseler yaşadıklarını belirterek, “liyakate ihtiyacımız var. İmam hatipler bu konuda öncülük ediyorlar. Madde ile manayı bir arada öğreniyorlar” dedi.

İLK BİNDE 130 İMAM HATİPLİ VAR

5 bin 214 imam hatip okulunda 1 milyon 300 bin civarında öğrencinin bulunduğunu söyleyen Selçuk, şöyle devam etti: “İmam hatipli öğrencilerimiz sadece nicel olarak değil nitel olarak da çok büyük mesafe alıyor. 2019 YKS’de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza atmış bulunuyor. İmam hatiplerimizin niteliği, kalitesi arttıkça rakamlardan da anlaşılabileceği gibi teveccüh de artıyor. Bu yıl Anadolu imam hatip liselerimizin kontenjanlarının yüzde 99,92’si dolmuştur. Bu manada ‘Bu okulların tamamı boş, bu okular da öğrenci yok’ yanlış izlenimin de rakamsal olarak ortaya konulması söz konusu.” Selçuk, imam hatip okullarındaki TÜBİTAK proje artış oranının ise yüzde 45 olduğunu söyledi.