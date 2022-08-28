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İSTANBUL

İmam Hatip öğrencileri sertifikalarını aldı

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliği ile imam hatipli gençlere iletişim eğitimi verildi. Türkiye’nin 81 ilinden gelen imam hatipli öğrenciler, diksiyon, hitabet ve iletişim eğitimi aldı.

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Saliha Engin Yeni Şafak
İmam Hatip öğrencileri sertifikalarını aldı
Türkiye’nin 81 ilinden gelen imam hatipli öğrenciler, diksiyon, hitabet ve iletişim eğitimi aldı.

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliği ile imam hatipli gençlere iletişim eğitimi verildi. Türkiye’nin 81 ilinden gelen imam hatipli öğrenciler, diksiyon, hitabet ve iletişim eğitimi aldı. 21 günlük eğitim sonunda gençlere, Davet ve İrşad İletişim Sertifikası verilirken, yapılan sınavda dereceye giren öğrencilere de çeyrek altın hediye edildi.

HZ. MUSA GİBİ OLACAĞIZ

UMAD Davet ve İrşad Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karataş “Buradaki dersleri çift kanatlı yaptık. Bu dersleri, menfaat için değil olgunlaşalım diye verdik. Gönül dersleri, diksiyon dersleri, şuur dersleri verdik” ifadesini kullandı.

SÖZÜ YÜKSELTECEĞİZ

UMAD Başkanı Abdulvahap Ekinci ise, “Dünün hayali, bugünün gerçeği oldu. Gençlerimiz artık Hazreti Musa gibi en yumuşak şekilde tebliği yapacak, İslam’ı anlatacak” diye konuştu. En güzel konuşmanın hal diliyle ortaya koyulduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, sözün gücüne vurgu yaparak şunları kaydetti: “Sesi değil, sözü yücelteceğiz, insanları en iyi metotla doğruya, iyiye çağıracağız. Bizim gençlerden beklentimiz çok yüksek.”

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