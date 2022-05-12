İmam hatipli gençler ‘Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması’nda bir araya geldi. Önder İmam Hatipliler Derneği’nce düzenlenen organizasyon 81 ilden bin 500 genç katıldı. Kızılcahamam’da gerçekleşen etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

BİR ÜLKÜ YÜKLEYECEĞİZ

Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan etkinliğinin bu yıl beşincisinin gerçekleştiğini söyledi. Geçen yıl Mehmet Akif’in konuşulduğunu hatırlatan Ceylan, “Bu yıl daha gönle dokunan, gönül erleri yetiştirecek, Anadolu’yu mayalayacak bir başlık olsun diye Yunus Emre’yi konuşuyoruz” dedi. Ceylan, “Kendi kavramlarımızla yeni bir medeniyetin inşası yolunda yürüyecek gençleri yetiştirmek için bir çabamız var. Aynı zamanda bir misyon yüklüyoruz onlara, ‘Modern dervişlersiniz siz artık, Yunus Emre’nin ruhunu Anadolu’ya taşımanız gerekir’ diyoruz. Buradan bir bayrak, sancak vereceğiz, bir ülkü yükleyeceğiz gençlerimize. İnşallah onunla birlikte Anadolu’ya dönecekler. Bir karınca misali, okullarını, mahallelerini dönüştürmek için bu toplumun öz değerleriyle barışık manevi hassasiyetlerine sahip, vatanını ve milletini seven diğer gençlere buradan aldıkları misyonu aşılayacaklar.”

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