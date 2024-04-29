|
Gündem

İmamoğlu verdiği röportajda Hamas’a ‘terör örgütü’ dedi

İsrail soykırımına sessiz kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'a verdiği röportajda Hamas’ı terör örgütü olarak niteledi. İmamoğlu, “Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz” dedi.

04:00 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:55 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, Filistin’i işgal eden İsrail’e karşı silahlı direniş yürüten Hamas için “terörist” dedi. ABD televizyonu CNN International’a konuşan İmamoğlu Hamas’ın 7 Ekim saldırısı ile ilgili soruya şu şekilde cevap verdi: “Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz.”

GENEL BAŞKANI DA AYNI

Batının genel olarak bu olaydaki büyük resmi görmediğini ve tek yönlü baktığını kaydeden İmamoğlu, “Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır.'' şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Geçtiğimiz şubat ayında da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, 7 ayda 15 bini çocuk 35 bini sivili katleden İsrail'in soykırımı için ‘orantısız cevap’ ifadesini kullanmıştı. Özel, 7 Ekim ve sonrasında yaşananları “Hamas'ın yaptığı terörist saldırılardan sonra, İsrail'in yaptığı, verdiği orantısız cevap” şeklinde nitelemişti.


Ekrem İmamoğlu ABD televizyonunda Siyonistlere selam çaktı: Hamas hepimizi üzen terör saldırısı düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'da tepki çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu açıklamasında, 'Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor. Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz. Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz.'' ifadelerine yer verdi. İmamoğlu'nun sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.



#Ekrem İmamoğlu
#CNN
#Hamas
#İsrail
23 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
WhatsApp Web nedir: 2024 Whatsapp Web kullanımı