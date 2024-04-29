İmamoğlu verdiği röportajda Hamas’a ‘terör örgütü’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, Filistin’i işgal eden İsrail’e karşı silahlı direniş yürüten Hamas için “terörist” dedi. ABD televizyonu CNN International’a konuşan İmamoğlu Hamas’ın 7 Ekim saldırısı ile ilgili soruya şu şekilde cevap verdi: “Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz.”
GENEL BAŞKANI DA AYNI
Batının genel olarak bu olaydaki büyük resmi görmediğini ve tek yönlü baktığını kaydeden İmamoğlu, “Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır.'' şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Geçtiğimiz şubat ayında da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, 7 ayda 15 bini çocuk 35 bini sivili katleden İsrail'in soykırımı için ‘orantısız cevap’ ifadesini kullanmıştı. Özel, 7 Ekim ve sonrasında yaşananları “Hamas'ın yaptığı terörist saldırılardan sonra, İsrail'in yaptığı, verdiği orantısız cevap” şeklinde nitelemişti.