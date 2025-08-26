İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı

Nusret Yılmaz - Ekrem İmamoğlu - Dilek İmamoğlu
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz, 'rüşvete aracılık' suçlamasıyla Trabzon’da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Avukatı gözaltında
Ekrem İmamoğlu
’nun ve Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz
'rüşvete aracılık etme'
suçundan,
Trabzon
’da gözaltına alındı.
Yılmaz polis eşliğinde
Trabzon
’dan İstanbul’a getiriliyor.
