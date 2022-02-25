İMÇ’deki eserler korunacak

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’ndaki (İMÇ) Türk sanatının 9 seçkin eseri koruma altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İMÇ Yönetim Kurulu, seramikler, heykeller ve mozaiklerden oluşan eserler için hassas bir proje başlattı. Eren Eyüboğlu, Füreya Koral, Sadi Diren, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Kuzgun Acar, Nedim Günsür, Yavuz Görey ve Ali Teoman Germaner’in elinden çıkan eserler bu sayede gelecek nesillere aktarılacak.

SANATIN MERKEZİ OLMAYA ADAY

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 55 yıllık eserlerde kayıplar ve yıpranmalar olduğuna dikkati çekerek, “Burada hem kimyasal hem fiziksel temizlik hem de onarım çalışmaları olacak. Bulundukları bazı duvarlarda çatlaklar var ve bunlar düzeltilecek.” ifadesini kullandı.

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En yıpranmış durumdaki 3 eserle işe başlayacaklarını söyleyen MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci de “Yapılan tüm çalışmalar web sitesinde paylaşılacak. Her şey aslı gibi olacak. Eksik parçalar yerine konulacak. Düşmüş ama muhafaza edilmişler, monte edilecek ve koruma önlemleri alınacak” dedi. İnci, sıradaki bölgenin Süleymaniye olduğunu ekledi. İMÇ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Adayılmaz ise “Bugünden itibaren İMÇ sanatın merkezi olmaya adaydır. Bu restorasyon projesi bunun ilk adımıdır” diye konuştu.