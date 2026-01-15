Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
İnegöl'de uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

İnegöl'de uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

00:4615/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Uyuşturucu suçundan aranan Murat D., Park Caddesi’nde gözaltına alındı.
Uyuşturucu suçundan aranan Murat D., Park Caddesi’nde gözaltına alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat D., polis ekiplerinin devriyesi sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan Murat D. (41) yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, İnegöl ilçesi, Park Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polise zorluk çıkaran şüpheli, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Yapılan kimlik tespitinde isminin Murat D. olduğu belirlenen şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda uyuşturucu suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptandı. Murat D., polis ekiplerince gözaltına alındı.



#Bursa
#İnegöl
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı resmileşti: Kömür yardımı kimlere verilecek, başvuru ve dağıtım şartları neler? 2026 Kömür yardımı takvimi