Bursa'da palet fabrikasında yangın

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan ahşap palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında yükselen alevler ve yoğun duman, şehrin birçok noktasından görüldü. Yangının söndürülmesinin ardından fabrikada soğutma çalışmalarına başlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1 /8 Bursa’da palet fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

2 /8 Yangın saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında çıktı.

3 /8 Alevleri gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

4 /8 İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

5 /8 Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, yanan palet fabrikasında beslenilen güvercinler, çalışanlar tarafından kümesten çıkarılarak kurtarıldı.

6 /8 Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

7 /8 Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.