İnfaz ceza düzenlemesi açıklandı, 90 bin mahkuma tahliye yolu: Bazı suçların cezası artırıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçlarının infaz düzenlemesi dışında kalacağını ifade etti.

AA AK Parti Grup Başkanvekili Cavit Özkan, yeni İnfaz Düzenlemesine dair açıklamayı bir grup milletvekili ile birlikte TBMM'de yaptı.



Özkan açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Cezaevlerinin 3'te biri boşalacak

Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu ve kadına karşı şiddet, terör suçları kapsamın dışına çıkartılmıştır. Terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Düzenleme ile cezaevlerinin 3'te 1'i boşalmış olacak.

Kalıcı düzenleme: İnfaz oranı 1 bölü iki olacak

Ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmektedir. Bu süreleri belirlerken terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı bir bölü iki olarak düzeltilmiştir.

Denetimli serbestlik uygulamasındaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Mevcut denetimli serbestlik uygulaması az cezalı suçlarda toplumda cezasızlık algısına yol açmaktadır. Yapanın, yaptığının yanına kar kaldığı yönündeki bu algıyı yaptığımız düzenleme ile ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlik kriterlerini değiştirilerek, herkese maktu bir uygulama yerine, ceza adaletini sağlama amacıyla, hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir.

Tefecilik ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin cezası artıyor

Bazı suçlarda suç ve ceza politikası gereği, kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak cezaların artırılması hedeflenmektedir. Özellikle çıkar amacı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili ceza kanununda yer alan mevcut düzenlemede çok düşük ceza öngörülmektedir. Bunun taban ve tavan oranını ikişer yıl artırıyoruz. Yine toplumda büyük zarar oluşturan tefecilik suçunun da cezasını artırmaya yönelik bir düzenleme yapıyoruz.

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Denetimli serbestlik 3 yıla çıkıyor

Yine bu düzenlemeler kapsamında geçici düzenlemeler de öngörülmektedir. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen bazı suçlar bakımından uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkartılıyor. Tarihi de 30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar, yine bu geçici düzenlemeden yararlanamayacaklardır.

45 bin kişi yararlanacak

Şuanda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecekler olanlarla birlikte bu sayı 90 bini buluyor.



İyi hal incelemesi otomatik sistemden çıkarılıyor

Diğer düzenlemeler kapsamında getirilen en önemli düzenleme iyi hal incelemesidir. Bilindiği üzere mevcut ceza infaz sistemi iyi halle ilgili otomatik bir geçiş öngörmektedir. Yani belirli bir süre kapalı cezaevinde kalanlar, arkasından açık cezaevine oradan da denetimli serbestlik ve şartlı salıverme hükümleri uygulanmaktadır. Getirilen bu düzenleme ile iyi hal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkartılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonun kararına bağlanmaktadır. Bu komisyon değerlendirmelerini yaparken sadece cezaevinin içerisinde yapılan usülsüzlükler, hatalar ve yanlışlarla ilgili değil, cezaevlerinin dışında hastanede ve adliyede hükümlülerin durumlarını da dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaktadır.

Çocuklar ve yaşlılar için yeni düzenleme

Kadınlar, çocuklar ve hastalar için de düzenlemeler öngörüyoruz. 65 yaşını dolduran, 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar, kendisine bakamayacak durumda olan hastaların konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. İnfaz hakimliğini getiriyoruz. Denetimli serbestlik, iyi hal infaz hakimliğine bırakılıyor.

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Pandemiyle ilgili, açık cezaevine gelmiş cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili cezalarının konutta çekmesinin önü açılıyor. Bunun Adalet Bakanı'yla 2 kez uzatılmasını öngörüyoruz. 2 aylık süreyi öngörüyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesiyle 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kanun teklifinin perşembe günü komisyona, önümüzdeki hafta salı günü ise TBMM Genel Kurulu'na geleceğini bildirdi.



