Gündem İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinde kapsam dışı kalan suçlar
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İnfaz düzenlemesinden kaç kişi yaralanacak? İnfaz düzenlemesinde kapsam dışı olan cezalar

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinde kapsam dışı kalan suçlar

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamından yaklaşık 45 bin kişi yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık ceza evinden, konutta cezaya geçireceklerle beraber bu sayı 90 bin olacak. Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçlarının kapsamın dışına çıkarıldığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Arşiv
Arşiv

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkan, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır" dedi.

"Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir" bilgisini veren Özkan, "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

90 bin kişi yararlanacak

Gçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamından yaklaşık 45 bin kişi yararlanacak. Salgın hastalık nedeniyle açık ceza evinden, konutta cezaya geçireceklerle beraber bu sayı 90 bin olacak.

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İnfaz düzenlemesinde 90 bin mahkuma tahliye yolu: Bazı suçların cezası artırıldı
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