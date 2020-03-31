İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinde kapsam dışı kalan suçlar

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkan, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır" dedi.

"Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir" bilgisini veren Özkan, "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

90 bin kişi yararlanacak

Gçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamından yaklaşık 45 bin kişi yararlanacak. Salgın hastalık nedeniyle açık ceza evinden, konutta cezaya geçireceklerle beraber bu sayı 90 bin olacak.