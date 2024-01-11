|
Gündem

İngiltere'den teslim alındı yurda dönüyor: Bakan Ersoy'dan 'kore torsosu'na ilişkin paylaşım

İngiltere'deki bir müzayedede satıldığı fark edilen milattan önce 6. yüzyıla tarihlenen Aydın'ın Milet Antik Kenti kökenli kore torsosu, Türkiye'nin girişimleriyle yurda gönderilmek üzere Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine teslim edildi. Tarihi eserin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "kore torsosu"nun İngiltere'den teslim alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Semih Bozkuş
20:33 - 11/01/2024 الخميس
Güncelleme: 22:06 - 11/01/2024 الخميس
Yeni Şafak
Bakan Ersoy, "kore torsosu"nun teslim alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Bakan Ersoy, "kore torsosu"nun teslim alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'den İngiltere'ye kaçırılan milattan önce 6. yüzyıla ait 'kore torsosu' yurda dönüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milattan önce 6. yüzyıla ait "kore torsosu"nun İngiltere'den teslim alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye kökenli eserleri ana yurduna kavuşturmaya devam ettiklerini belirtti.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2021'de satışa çıkartılan Milet kökenli ve milattan önce 6. yüzyıla ait "kore torsosu"nun teslim alındığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"İngiltere Metropolitan polisiyle gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile iadesini sağladığımız eseri Londra Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş bugün yapılan törenle teslim aldı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."


Müzayedede satıldığı fark edildi

İngiltere'deki bir müzayedede satıldığı fark edilen milattan önce 6. yüzyıla tarihlenen Aydın'ın Milet Antik Kenti kökenli Kore torsosu, Türkiye'nin girişimleriyle yurda gönderilmek üzere Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine teslim edildi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde yapılan teslim etkinliğinde Büyükelçi Osman Koray Ertaş konuşma yaptı.



#Tarihi Eser
#Kore Torsosu
#Kültür ve Turizm Bakanı
#Mehmet Nuri Ersoy
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İkinci el araç alacaklara kritik uyarı: Dipten fiyat veriyorlar aciliyeti yoksa sakın bunu yapmayın!