İngiltere'den teslim alındı yurda dönüyor: Bakan Ersoy'dan 'kore torsosu'na ilişkin paylaşım

Türkiye'den İngiltere'ye kaçırılan milattan önce 6. yüzyıla ait 'kore torsosu' yurda dönüyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milattan önce 6. yüzyıla ait "kore torsosu"nun İngiltere'den teslim alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye kökenli eserleri ana yurduna kavuşturmaya devam ettiklerini belirtti.
"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"
İngiltere'nin başkenti Londra'da 2021'de satışa çıkartılan Milet kökenli ve milattan önce 6. yüzyıla ait "kore torsosu"nun teslim alındığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:
"İngiltere Metropolitan polisiyle gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile iadesini sağladığımız eseri Londra Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş bugün yapılan törenle teslim aldı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
Müzayedede satıldığı fark edildi
İngiltere'deki bir müzayedede satıldığı fark edilen milattan önce 6. yüzyıla tarihlenen Aydın'ın Milet Antik Kenti kökenli Kore torsosu, Türkiye'nin girişimleriyle yurda gönderilmek üzere Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine teslim edildi.
Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde yapılan teslim etkinliğinde Büyükelçi Osman Koray Ertaş konuşma yaptı.