İngiltere'den teslim alındı yurda dönüyor: Bakan Ersoy'dan 'kore torsosu'na ilişkin paylaşım

İsviçre tarafından iade edilen 37 parça tarihi eser, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde konservasyon ve restorasyon çalışmaları ardından sergilenecek. Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, bu yıl 3 bin, 2002'den bu yana ise 12 bin 76 tarihi eserin iadesinin sağlandığını söyledi.