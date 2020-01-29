İnşaat başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sivrice’deki depremin ardından bölgede ilk etapta 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattıklarını belirterek, inşa edilecek tüm konutların teslimatının yıl sonuna kadar yapılacağını bildirdi. Bakan Kurum, İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi. Yaklaşık 1000 kişilik hasar tespit ekibiyle sahada olduklarını belirten Kurum, bu çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi. Dün itibarıyla Elazığ merkez ile Sivrice ve Maden ilçelerinde 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı, Malatya’nın Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde ise 340 yıkık, 4 bin 128 ağır hasarlı, 20 acil yıkılacak yapının bulunduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

SÜRSÜRÜ’YE 200 DAİRE

“Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ülkemizin üç boyutlu haritasını çıkarttık. Hasar tespitleri haritaya detaylı bir şekilde işliyoruz. Bu envanter sayesinde hem arama-kurtarma faaliyetlerimizi hem de dönüştürmemiz gereken alanlarımıza ilişkin sürecimizi yönetmeye çalışıyoruz. Yıkım çalışmalarına başladık. İçinden eşya alabileceklerimiz var, eşya alamayacaklarımız var. Bakanlığımıza bağlı uzman ekibimiz yıkımları gerçekleştiriyor. Sürsürü Mahallesi’nde 10 binada inceleme yaptık. Mevcutta Dilek ve Petek sitelerinin olduğu alanda 205 dairemiz mevcut. Hem yıkılan binamız hem de etrafındaki binalara baktığımızda diğer binaların da ağır hasarlı olduğu görüldü. Orta hasarlı binalar da var. Riskli alan kapsamına alıyoruz. Riskli alan kapsamında yeni yapacağımız projelerimizi arkadaşlarımız çalıştılar. 10 bin 242 metrekare alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız.”

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MUSTAFA PAŞA’YA 300 KONUT

Bakan Kurum, Elazığ’da ellerinde 400 adet hazır konutun bulunduğunu, bu konutların evleri yıkılan veya yanan vatandaşlara tahsis edeceklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Mustafa Paşa Mahallesi’nde çalışmalarımızı başlattık. Bu alanda 86 binamız var. Hasar tespit çalışmaları ve binaların risk durumları en geç iki gün içerisinde tamamlanacak. Burada toplam 19 bin metrekare alanda 300 konut projelendiriyoruz. Zemin artı beşi katı geçmeyecek şekilde proje şekillenecek. Yemişlik’te toplamda 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Burada ilk etapta 2 bin konut yapacağımızı ifade etmiştik. Bu sayıyı hasar tespit durumuna göre artıracağız. Burada toplamda 10 bin konut yapabileceğimiz önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bu konutlar zemin artı iki ve zemin artı üç katı geçmeyecek.”

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanedeki depremzedelere ziyaret Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bugün kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne geçti. Hastanede tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletip ilgililerden bilgi aldı. BiP'te paylaş

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BİN ADET TARIMKÖY GELİYOR

Sivrice’de konteyner kent kurulduğunu ve kalıcı konutlarla ilgili yer çalışmasının yapıldığını vurgulayan Kurum, “Kalıcı konutlar için Sivrice’de 60 bin metrekarelik alanda zemin artı iki olacak şekilde Hazar Gölü’ne nazır konutları inşa edeceğiz. Burada toplamda 350 konutluk projemizi yapıyor olacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremden etkilenen köylerde Tarımköy Uygulaması’nın hayata geçirilmesi talimatını verdiğini anlatan Kurum, şunları söyledi: “Bu çerçevede Elazığ’ın köylerinde 1000 adet Tarımköy Uygulaması yapacağız. Su basmanına kadar betonarme üzerine de çelik konstrüksiyon yapılar olacak. Bunu köylerimizdeki hasar durumuna göre 20’şer 30’arlı gerçekleştireceğiz. Bunların yanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek ahırları da projelendireceğiz. Deprem bölgesinde konut inşasına hızla başlayacağız. Mustafa Paşa’da 300 konut, Sürsürü’de 200 konut, Sivrice’de 350 konut, Yemişli’de 2 bin konut, köylerde de bin konut olmak üzere toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık. Şubat sonu mart ayı başı gibi inşaatların ihalelerini de yapıp, yıl sonuna kadar inşaatları bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”

Manisa ve Marmaris’te depremler

Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ediyor. 24 Ocak akşamı merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8’lik depremin ardından Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde de 4,8 büyüklüğünde, Muğla Marmaris açıklarında da 5,4 büyüklüüğünde depremler meydana geldi. Kırkağaç’da dün saat 14.26’da meydana gelen deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntıya ilişkin yaptığı açıklamada Manisa Valiliği depremin can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığını bildirdi. Bölgedeki tek hasar bildirimi Kırkağaç’a bağlı Alifakı köyünün muhtarı Burhanettin Top’tan geldi: “Bazı evlerimizde hasar var. Metruk olan binalar bunlar. Önceki depremde hasar gören binalardaki çatlaklar biraz açılmış görülüyor.” İlçede saatler 17:53’ü gösterirken 4,1 büyüklüğünde bir de artçı deprem meydana geldi. Akdeniz’de ise Muğla’nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremni Akdeniz’de Yunanistan Dodecanese’nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38’de gerçekleştiğini açıkladı. Deprem, yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Muğla Valisi Esengül Civelek, bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Küba’yı 7,4 vurdu

Karayip Denizi’nde, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili yaptığı açıklamada gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti. Deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleşen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı. ABD’ye göre 7,7 büyüklüğünde olan depremin çevre ülkelerde can kaybı veya maddi hasara yol açıp açmadığı ilk saatler itibarıyla bilinmiyor.

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Soma içimizi ısıttı

Soma'dan gönderilen kömürler

Manisa’nın Soma ilçesinden, Elazığ ve Malatya’ya 22 bin ton kömür gönderilecek. AFAD koordinasyonuyla depremzedelere dağıtılacak kömürün sevki için hazırlıklar Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nde devam ediyor.

Kentsel dönüşümde sayı 1 milyon 350 bin

Kentsel dönüşüm projeleri

Kentsel dönüşüm konusunu yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildiren Murat Kurum, bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü yaptıklarının altını çizerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle 850 bin bağımsız bölüm ürettiklerini bildirdi. Yapı denetim düzenlemeleri ve deprem yönetmelikleriyle acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutla ilgili hedefleri ortaya koyduklarını anımsatan Kurum, geçen yıl itibarıyla 65 bin konutun dönüşümünü başlattıklarını, bunların 25 bininin İstanbul’da bulunduğunu aktardı. Murat Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm konusunda çalışmaların devam ettiğini, Esenler’de 60 bin konutluk yeni rezerv alanı ürettiklerini, Kanal İstanbul güzergahındaki rezerv alanında vatandaşları güvenli, sağlam konutlara taşıyacaklarını kaydederek, “Türkiye’nin 780 bin kilometrekaresinde, 82 milyon vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm projelerini sürdürüyoruz, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buna hiçbir engel yoktur” şeklinde açıklama yaptı.

Acınız acımızdır

Diyarbakır anneleri

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, Elazığ’daki depremzedeleri ziyaret etti. Anneler, ziyaret sırasında depremzedeler için ördükleri atkı, bere ve eldivenleri onlara teslim etti. Aileler, Sürsürü Mahallesi’ndeki çöken binada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir’in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Diyarbakır annelerinden Nazlı Sancar, evlat nöbetini yarıda bırakıp acıyı paylaşmaya geldiklerini söyledi. Sancar, “Evlat acısı nasıldır hepimiz biliyoruz. Onun için buradayız. Ben de Vanlıyım, deprem acısını çok iyi biliyorum, gerçekten çok zor bir durum” dedi. Anne Esmer Koç da “Türkiye’mizin başı sağ olsun. Çok zor bir durum ama Allah’tan gelen bir durumdur. Allah sabır versin” ifadesini kullandı. Depremzedeler üşümesin diye ördükleri eldiven, bere ve atkıları beraberlerinde getirdiklerini belirten Mevlüde Üçdal da, “Buraya acılarını paylaşmaya geldik. Evlat acısını biliyoruz, o yüzden buradayız. Elimizden geldiğince yanlarında olacağız” diye konuştu. Annelerden Cennet Kavaklı ise “Onların acısı bizim acımızdır. Evlat acısı çok zor bir şeydir. Buradan devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum ki deprem anından itibaren buradaydılar. Acılarımızı paylaştıkları için Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah onlardan razı olsun. Onlar sağ olduğu müddetçe sırtımız yere gelmez” ifadelerini kullandı. Anneler daha sonra Elazığ Şehir Hastanesi’ne giderek yaralıları ziyaret etti.

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Bulutlu’ya konteyner mahalle

26 konteyner evde depremzedeler kalacak.

Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu köyünde ‘konteyner mahalle’ kurulması için çalışma başlatıldı. Depremde 26 evin hasar gördüğü Bulutlu köyünde, AFAD koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce konteyner mahalle kurulacak. Köye 500 metre mesafedeki alanda kurulacak 26 konteyner evde depremzedeler kalacak. Konteyner mahallenin altyapısının kurulmasına destek veren Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, depremzedelere sıcak yemek dağıtımı da yapıyor.

OYNAT 00:40 İçişleri Bakanı Soylu depremde o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon kanalında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem sonrasında enkaz altında kalan babanın, 'Ne olursun benim 2 aylık bebeğimi kurtar' feryadını dile getiren Süleyman Soylu gözyaşlarına hakim olamadı. BiP'te paylaş

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Kiralar hesapta

Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fahrettin Koca

Elazığ’a 10 bin çadır kurduklarını, depremde ilk yıkılan 58 binada oturanlara da acil kira yardımlarının başlatıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Eşyasını alamayanlara 30 bin liralık eşya yardımı gönderilecek. Evi yananlar var. Onlara da yardım yapılacak” dedi. Soylu, Elazığ ve Malatya çevresindeki yaklaşık 200 köye tekrar ulaşıldığını ve çadır ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti. Vatandaşlardan ‘bölgeye eski eşya göndermemelerini’ isteyen Soylu, “Bizim isteğimiz şu; ısıtıcı, battaniye, koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. 24 milyon lira nakdi yardımın geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Elazığ ve Malatya’ya 10’ar milyon lira daha yardım yapıldığını dile getiren Soylu, köyler için 30 bin ton kömür yardımı yapılacağını söyledi. Soylu ayrıca depremde hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına da başlandığını bildirdi.

Rabbim bir daha göstermesin

Azize Çelik

Elazığ depreminde UMKE’den acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe’nin telefonla irtibat kurarak enkazdan kurtarılmasını sağladığı Azize Çelik’in hastanedeki tedavisi sürüyor. Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki apartmanın enkazından 20 saat sonra kurtarılan Çelik, yaşadığı anları şöyle anlattı: “Ben 112’yi aradım, onlar da beni Emine kardeşime bağladı. Çok hatırlamıyorum ama Emine Hanım benimle konuştu. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha göstermesin, Rabbim kimseyi o taşlar altında bırakmasın. Ben hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Çocuklarıma, eşime ve komşularıma bağırdım, ‘şahadetinizi getirin, dua edin’ dedim. Bizi duadan başka bir şey kurtarmayacaktı. Ben 20 saat orada kaldım. Allah Ömer Bey’den razı olsun, küçük yerden beni çıkardı” diye konuştu.

Ağlatan buluşma

Fatma Yamış - Fahrettin Koca - Emine Kuştepe

Elazığ’daki 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki çöken binanın enkazından sağ kurtulanlardan biri de Azize Çelik’in komşusu Fatma Yamış oldu. UMKE görevlisi Emine Kuştepe’nin Azize Çelik’e telefondaki önerileri, enkaz altındaki Fatma Yamış’ı da hayata bağladı. Enkaz altından çıkarılışı sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da başında yer aldığı, sedyenin taşınmasına yardım ettiği ve elini tuttuğu Fatma Yamış, tedavi gördüğü hastanede, sesiyle onu hayata bağlayan Emine Kuştepe’yi görme isteğini dile getirdi. Fatma Yamış’ın bu isteğini Bakan Koca yerine getirdi. Koca, Elazığ Fethi Sekin Hastanesinde tedavi gören Yamış’ı ziyarete UMKE görevlisi Kuştepe ile gitti. Emine Kuştepe’yi karşısında gören Fatma Yamış, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, Koca’ya teşekkür etti. Azize’yle telefon konuşmasının enkazdan kurtarılmalarının yolunu açtığını anlatan Kuştepe, “Sizi sesli tutmak zorundaydım. Siz ne zaman isterseniz biz hep varız. Ben tek değilim. 12 bin kişiyiz biz” dedi. Fatma Yamış da enkaz altında yaşananları, “Azize bize sürekli ‘Uyumayın, yatmayın, burnunuzdan nefes alın’ diyordu. Ağzım toprakla dolmuştu, konuşamıyordum, su istiyordum” şeklinde anlattı. Bakan Fahrettin Koca, 41 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde 1607 kişinin hastanelere başvurduğunu, bunların çoğunun taburcu edildiğini anlatarak, “Bu dönemde hastanelerimizde takibini yaptığımız 70 yaralımız sözkonusu, 9 yaralımızı yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz” diye konuştu.

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Otel tren Elazığ’da

Tren içi görüntü

Depremzedelerin barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen Türkiye TCDD yetkilileri, Türkiye Vagon Sanayi AŞ’de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni Mithatpaşa İstasyonu’ndan Elazığ’a gönderdi. Elazığ Tren Garı’na ulaşan konaklama treninde, depremde evleri zarar gören aileler yerleştirilecek. İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlarda, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo bulunuyor. Depremzede Tuncay Kavak, “İnsanlarımızın ilgisi bize güç veriyor. Biz de aldığımız bu güçle ayakta durmaya çalışıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz, evlerimize giremiyoruz. Bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Tren çok konforlu ve rahat. Mutlu olduk bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun” ifadesini kullandı.

OYNAT 00:54 Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın balkonundaki Türk bayrağı, itfaiye erleri tarafından alındı. İtfaiye eri Yasin Yılmaz, 'Ezilmesin, büzülmesin, toprağın altında kalmasın diye bayrağımızı oradan hemen almak istedik' diye konuştu. BiP'te paylaş

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