İnşaata kumar baskını: 15 kişi suçüstü yakalandı

Binada yapılan aramada bir miktar para, çok sayıda iskambil kağıdı ve yazboz ele geçirildi.

Mersin'in Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malaklar Mahallesinde inşaat halindeki bir bina içerisinde para karşılığı kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, kumar oynayan 15 kişiyi suçüstü yakaladı. Binada yapılan aramada bir miktar para, çok sayıda iskambil kağıdı ve yazboz ele geçirildi.

GÜNDEM Kumarhaneye çevrilen eve baskın: 14 kişiye 30 bin 775 lira ceza kesildi

Kumar oynayan 15 kişiye 18 bin 375 lira, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan bir kişiye ise adli işlem yapıldı.