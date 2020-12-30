Gündem İnşaata kumar baskını 15 kişi suçüstü yakalandı
MERSİN

İnşaata kumar baskını: 15 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Anamur ilçesinde, inşaat halindeki bir binada kumar oynayan 15 kişi, suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 15 kişiye 18 bin 375 lira, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Binada yapılan aramada bir miktar para, çok sayıda iskambil kağıdı ve yazboz ele geçirildi.
Binada yapılan aramada bir miktar para, çok sayıda iskambil kağıdı ve yazboz ele geçirildi.

Mersin'in Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malaklar Mahallesinde inşaat halindeki bir bina içerisinde para karşılığı kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, kumar oynayan 15 kişiyi suçüstü yakaladı. Binada yapılan aramada bir miktar para, çok sayıda iskambil kağıdı ve yazboz ele geçirildi.

Kumarhaneye çevrilen eve baskın: 14 kişiye 30 bin 775 lira ceza kesildi
GÜNDEM
Kumarhaneye çevrilen eve baskın: 14 kişiye 30 bin 775 lira ceza kesildi

Kumar oynayan 15 kişiye 18 bin 375 lira, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan bir kişiye ise adli işlem yapıldı.

Bursa'da pitbull korumalı kumarhaneye baskın: Kumar oynamıyorduk, çay içmeye geldik
OYNAT 00:58
Bursa'da pitbull korumalı kumarhaneye baskın: Kumar oynamıyorduk, çay içmeye geldik
Bursa'da genelge gereği kapalı olması gereken kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan ve kıraathaneye baskın düzenleyen polis 8 kişiyi gözaltına aldı. Polisin operasyon anı saniye saniye kaydedilirken, işyerinin girişinde bulunan Pitbull köpek ise dikkat çekti. Kumar oynayan 8 şüpheliye Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak, Maske Takmamak ve Kumar Oynamak suçlarından 42 bin 488 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi M.D'ye ise Kumar Oynatmak ve Yer Temin Etmek suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir şüphelinin ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına 'Kumar oynamıyorduk, çay içmeye geldik' demesi dikkatlerden kaçmadı.


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