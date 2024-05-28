İnsanlığa silinmez leke bıraktı

İstanbul'daki açıklamayı yapan AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burcu Özer Günaydın, toplum mühendisliğinin temellerinin Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs'ta atıldığını söyleyerek “Milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktı” dedi.

Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın kısa süre içinde ülkemizi çağ atlatan işlere imza attığını vurgulayan Günaydın, “Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşkü’ne çevrilmesini sağladılar” değerlendirmesi yaptı. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryonun 15 Temmuz günü sahnelenmeye çalışıldığını kaydeden Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde demokrasi düşmanlarına en büyük dersin verildiğini hatırlattı. Türkiye’de darbe dönemlerinin kapandığını ifade eden Günaydın, darbelere karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.