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İnsanlığa silinmez leke bıraktı

27 Mayıs darbesinin 64’üncü yıl dönümü nedeniyle AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Rabia Şenol
04:00 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 02:14 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Burcu Özer Günaydın
Burcu Özer Günaydın

İstanbul'daki açıklamayı yapan AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burcu Özer Günaydın, toplum mühendisliğinin temellerinin Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs'ta atıldığını söyleyerek “Milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktı” dedi.

TÜRKİYE’DE DARBE DÖNEMİ KAPANDI

Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın kısa süre içinde ülkemizi çağ atlatan işlere imza attığını vurgulayan Günaydın, “Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşkü’ne çevrilmesini sağladılar” değerlendirmesi yaptı. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryonun 15 Temmuz günü sahnelenmeye çalışıldığını kaydeden Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde demokrasi düşmanlarına en büyük dersin verildiğini hatırlattı. Türkiye’de darbe dönemlerinin kapandığını ifade eden Günaydın, darbelere karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.



#27 Mayıs
#Darbe Girişimi
#AK Parti
11 saat önce
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