İnsanlık cephesi kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 31 Mart yerel seçimleri öncesi tatile girmeye hazırlanıyor. Meclis gündeminde vatandaşların gündeminde yer alan pek çok konu bulunuyor. Meclis ne zaman tatile girecek? sorusu bu anlamda merak ediliyor. İşte TBMM'nin tatile gireceği tatil...