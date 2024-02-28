İnsanlık cephesi kuruldu

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hazırladığı 'Gazze: İnsanlığın Felaketi Özel Raporu'nun tanıtımında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Netanyahu'nun Gazze'deki katliamlardan sorumlu olduğunu belirterek, "Netanyahu ve çetesi yaptıları yanlarına kâr kalır zannediyor. Uluslararası mahkemede mahkûm olacaklar" dedi. Kurtulmuş, Netenyahu'nun insanlığın vicdanında mahkûm edildiğini söyledi.
OYUN BOZULUYOR
Lahey'deki davanın bir kaldıraç görevi gördüğünü anlatan Kurtulmuş, rapordaki başlıkların Adalet Divanı ve Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde gündeme geleceğini Kamu Denetçisi Şeref Malkoç ise Gazze'nin en büyük çocuk mezarlığına dönüştüğünü anlattı.