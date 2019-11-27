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KAYSERİ

İnternetten dolandırıcılığa hapis cezası: Ben de Adalet okuyorum hakim bey

İnternetten dolandırıcılığa hapis cezası: Ben de Adalet okuyorum hakim bey

Bir alışveriş sitesinde bin TL bedelle satışta olan Play Station 4 almak isteyen ancak parayı göndermesine rağmen ürünü alamayan bir vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 1 yıl 1 ay 10 gün hapis, 540 TL adli para cezası verildi. Kayseri’nin yanı sıra İstanbul ve Niğde illerinde de hakkında soruşturma olan sanık, “Ben de Adalet okuyorum hakim bey. Sizler gibi yüksek mertebelere ulaşmak istiyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Dolandırıcılıktan yargılanan genç “Ben de Adalet okuyorum hakim bey. Sizler gibi yüksek mertebelere ulaşmak istiyorum” dedi.
Dolandırıcılıktan yargılanan genç “Ben de Adalet okuyorum hakim bey. Sizler gibi yüksek mertebelere ulaşmak istiyorum” dedi.

2 Eylül 2019’da bir alışveriş sitesinde F.Y. isimli mağdur 500 gigabaytlık Play Station 4 ilanı gördü. İletişime geçtiği ve kendisini H.Ö. olarak tanıttığı kişi ile bin TL bedelde anlaştı. Parayı gönderen F. Y.’nin satın aldığı Play Station 4 gelmedi.

Mağdur F.Y. polise şikayetçi olurken, yapılan incelemede kendisini H.Ö. olarak tanıtan kişinin S.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli S.A. hakkında ‘Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı.

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"Kargoda bir sıkıntı oldu, gönderemedim, parayı iade ettim"

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık S. A.(23) Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mağdur F. Y.(40) ise duruşma salonunda hazır bulundu.

  • Tutuksuz sanık S.A., “Ben kendimi başka bir isim ile tanıtmadım, mesajlaşmada sahte TC kimlik numarası vermedim. Kargoda bir sıkıntı oldu, gönderemedim, daha sonra kendisine gönderdiği parayı iade ettim” diye konuştu.

Mağdur şikayetçi olmadı

Mahkeme başkanının İstanbul ve Niğde illerinde de hakkında soruşturma olmasını hatırlatması üzerine sanık S.A., ‘bilmiyorum’ cevabı verdi.

Mağdur F.Y. ise sanıktan şikayetçi olmadığını, zararının giderildiğini söyledi.

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"Ben de Adalet okuyorum hakim bey"

  • Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan tutuksuz sanık S.A. “Ben de Adalet okuyorum hakim bey. Sizler gibi yüksek mertebelere ulaşmak istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık S.A.’ya ‘Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan, mağdurun zararının giderilmesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 1 ay 10 gün hapis, 540 TL adli para cezası verdi.

Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle cezayı 5 yıl erteledi.

Önce vatandaşı, sonra birbirlerini dolandırdılar
OYNAT 00:43
Önce vatandaşı, sonra birbirlerini dolandırdılar
İzmir'de yaşayan bir vatandaşı telefonla arayarak kendini bankacı olarak tanıtan 6 şüpheli, Kağıthane'deki bir bankadan vatandaşın üzerine 94 bin 500 lira kredi çekti. Bankaya giderek paraları çeken şahıslardan biri fazla pay almak için diğer 2 suç ortağı tarafından polis süsü verilerek kaçırıldı. Dolandırıcıların birbirini dolandırdığı olayda polis ekipleri şahısları 24 saat geçmeden yakaladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara yansıdı.


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