İpek Yolu canlanacak: Gayretlerimiz hız kesmeden devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, çözümün anahtarıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Karakum Otel’de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi’nde konuştu. Zirvenin “Birlikte Geleceğe” temasıyla düzenlendiğinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi: “Teşkilatımızdan ekonomik iş birliğimizin güçlendirilmesi bakımından nasıl daha iyi faydalanabileceğimizi belirlememiz önem taşıyor.”

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100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

“8 milyon kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 500 milyon nüfusu barındıran coğrafyamızın sunduğu yüksek potansiyelden daha fazla yararlanmalıyız. Ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Bu kapsamda, öncelikle 2025 Vizyon Belgesi’nin de stratejik hedefleri arasında yer alan ticaret anlaşması ECOTA’yı yürürlüğe koymalıyız.”

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AFGAN EKONOMİSİNİN AYAĞA KALKMASI ŞART

Teşkilatı daha çok sahiplenmeleri, reform sürecini devam ettirmeleri ve güçlü bir bütçeyle etkin kılmaları gerektiğine inandığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Ciddi bir insani ve ekonomik krizle karşı karşıya bulunan Afganistan’da bir an evvel kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi önemlidir. Ülkenin tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ortak temennimiz ve hedefimizdir. Tüm bölgemizi etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor.”

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AZERBAYCAN’IN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin de kapılarını açtığına değinen Erdoğan, “Türkiye olarak bu süreçte Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Teşkilat olarak da Azerbaycan’la tam dayanışma içerisinde olmamız büyük önem arz ediyor” dedi.

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ÖN YARGISIZ DEĞERLENDİRİN

Kıbrıs konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum. Teşkilatımızın gözlemci üyesi olan Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı tecridin hafifletilmesine yönelik spor, kültür, eğitim, turizm gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini teşvik ediyoruz.”

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İpek Yolu canlanacak

Bölgesel ve küresel ulaşım ağlarının öneminin salgın ortamında bir kez daha ortaya çıktığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Bölgemizde ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve modern İpek Yolu’nun canlandırılması gayretlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattı bu bağlamdaki çabalarımızın en somut tezahürüdür. Ülkemizle bölgemiz arasında doğrudan kara yolu bağlantısı kuracak Zengezur Koridoru’nun da önemi aşikardır. Keza Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçidi, İstanbul Havalimanı, Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu tamamlayıcı projelerimiz arasındadır. Yine doğu-batı bağlantısına katkıda bulunacak Filyos Limanı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çandarlı Limanı projelerinde çalışmalarımız sürüyor. İslamabad-Tahran-İstanbul kara yolunun işlerlik kazanması ve aynı güzergahtaki demir yolu hattının canlandırılması gayretlerini de memnuniyetle karşılıyoruz.”

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Engelli atamasında rekor kırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdıklarını, gelecek dönemde bu sayının daha da artacağına inandığını ifade etti. Erdoğan cuma günkü İzmir ziyaretinde “Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması” programına katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında toplam kamu çalışanları içinde engellilerin oranının yüzde 2’ye yaklaştığını kaydetti. 2013 yılında yaptıkları düzenlemeyle “özürlü, sakat, çürük” gibi incitici, küçük düşürücü ibareleri tamamen kaldırdıklarını anımsatan Erdoğan, “2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 2021 yılı itibarıyla 535 bin 700’e ulaştı. Her ilde en az bir merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezini hizmete sunduk” dedi.

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