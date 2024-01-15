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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yeni hava harekatları: 23 hedef yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatları gerçekleştirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine düzenlenen harekatlar sonucu, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, ikmal malzemeleri ve terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedefin imha edildiği belirtildi.

Semih Bozkuş
22:59 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:24 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri yerle bir edildi (Foto: Arşiv)
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri yerle bir edildi (Foto: Arşiv)

Türkiye, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etti.

'Tek bir terörist kalmayan dek terörle mücadelesini sürdürme' düsturuyla hareket eden Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada söz konusu hava harekatları sonucu 23 hedefin imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'da Hava Harekâtları icra edildiği ve icra edilen Hava Harekâtları ile 23 hedefin imha edildiğini aktardı.

Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 15 Ocak 2024 saat 22.00'da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, ikmal malzemeleri ve terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekâtlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."






#Hava Harekatı
#MSB
#Irak'ın kuzeyi
#Suriye'nin Kuzeyi
#Operasyon
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