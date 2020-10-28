Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Irakın kuzeyinde 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Terör inleri tek tek temizleniyor: Keskin nişancı tüfeği ele geçirildi
FOTOĞRAF 5
Title
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKKKCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesi kırsalında 27 Ekim itibarıyla Yıldırım-10 operasyonu başlatıldığı belirtildi.
Title
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Title
Operasyonda, ZagrosŞiyar-1 keskin nişancı tüfeği ve bu silaha ait 12 fişek, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram C4 patlayıcı, 23 küçük tüp, 20 büyük tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Title
Ele geçirilen mühimmat olay yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.
Title
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonu
Terör inleri tek tek temizleniyor: Keskin nişancı tüfeği ele geçirildi
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda keskin nişancı tüfeği, patlayıcı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Abone Ol Google News
Avrupabarbarlığa geri dönüyor

Avrupa barbarlığa geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın akıbetine işaret etti.
Katillersürüsü!

Katiller sürüsü!

​Ermenistan sivilleri hedef alamaya devam ediyor.
Zorunlu değilse dışarı çıkmayın

Zorunlu değilse
dışarı çıkmayın

​Sağlık Bakanı Koca vatandaşları uyardı.
Mavi Vatan'ın<br>yeni muhafızı

Mavi Vatan'ın
yeni muhafızı

​2021'in ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.
Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası

Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası

Atılacak adımlar 2021 programına girdi.
Dinamik fiyatlandırma <br>seneye devrede

Dinamik fiyatlandırma
seneye devrede

​Otoyol ve köprülerde yeni dönem başlıyor.
Ona ümmet olmak <br>onurumuzdur

Ona ümmet olmak
onurumuzdur

​Mevlit Kandili, dün tüm yurtta dualarla idrak edildi.
Yıldırım harekat!

Yıldırım harekat!

Bugüne kadar 137 terörist etkisiz hale getirildi.
Acil servisler <br>tıklım tıklım

Acil servisler
tıklım tıklım

Koronavirüs, ​İstanbul'da yeniden zirve yaptı.
Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.
Merkez Bankası <br>sıkı duracak

Merkez Bankası
sıkı duracak

​Salgında ikinci dalga tahminleri değiştirdi.
​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron
Macron'u çizdi <br>işini kaybetti

Macron'u çizdi
işini kaybetti

İşte ​Fransa'da ifade özgürlüğü.
Ahlaksız dergiye soruşturma

Ahlaksız dergiye soruşturma

​Başsavcılık, resen soruşturma başlattı.
Her an harekete geçebiliriz

Her an harekete geçebiliriz

​Suriye'de yeni harekat sinyali.
Macron'un diplomatik <br>taciz hücresi

Macron'un diplomatik
taciz hücresi

​Danışmanlarının çalışanları taciz ve tehdit ettiği ortaya çıktı.
Moise Kean'i durduramadık

Moise Kean'i durduramadık

Birçok fırsata giren temsilcimiz PSG'ye diş geçiremedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.