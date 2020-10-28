Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Dünya

Macron’un diplomatik taciz hücresi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dış politikasını oluşturan ekipteki üst düzey danışmanların çalışanlara ağır baskı ve şantaj yaptığı, sözlü olarak taciz ve tehdit ettiği ileri sürüldü. Pa- ris’teki yabancı diplomatlar ve büyükelçilerin de üst düzey danışmanların “kaba ve kibirli” tavrından bıktığı belirtildi. Macron tarafından korunan danışman ekibin, ülkenin dış politikasına zarar verdiği savunuldu.