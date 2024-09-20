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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pınar Görgü
15:3320/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.


Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"
denildi.





#MSB
#PKK
#terör operasyonu

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