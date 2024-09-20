Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor
Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"
denildi.
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