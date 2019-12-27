Irak'ta ele geçirilen SA-18 füzeleri: İstihbarata büyük iş düşüyor

Bir tarafta Doğu Akdeniz'de hamlelerine devam eden Türkiye, diğer taraftan da Irak ve Suriye gibi bölgelerdeki terör operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

PKK'nın kış yapılanmasına büyük darbeler vuran TSK, teröristlerce kullanılan mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçiriyor.

Son dönemlerde bu mühimatlardan en dikkat çekeni Irak'ın kuzeyinde bir mağarada ele geçirilen SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesiydi.

Peki bu füzelerin varlığı, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterecek ATAK ve genel maksat helikopterlerinin harekat alanını nasıl etkileyecek?

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "İHA ve SİHA'larımız bu tür hava savunma füzelerinin etkili irtifasının üzerinde uçtuğu için bu tür silahlara karşı henüz kayıp vermedik. Ancak bu füzeler bizim gerek ATAK, gerekse Sikorsky gibi helikopterlerimize karşı mutlak bir tehdit olacaktır. Peki tehdit nedeniyle helikopterler göreve çıkmayacak mı? Elbette helikopterlerin faaliyetleri durmayacak. PKK'nın elindeki bu füzelerin tespiti için istihbarata önemli bir iş düşüyor" dedi.

2016'dan bu yana Rus yapımı SA-18 füzesi hem kırsal bölgelerde hem de Irak ve Suriye'deki operasyonlarda ele geçirildi.

HELİKOPTERLERE MODERN SİSTEMLER TAKILDI

ATAK ve envanterdeki diğer helikopterlerin bu tür füzelere karşı modern teknoloji ile donatıldığına dikkat çeken Oğuz, "ATAK ve aktif çatışma alanlarında görev yapan genel maksat helikopterlerimize HEHSİS (Helikopter Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi) montajları yapıldı. Bu kapsam içerisinde hem kızılötesi karşı tedbir sistemleri hem de 'flair' ve 'chaff' atan modern sistemler takıldı. Bu da bizim endişelerimizi azaltıyor. En yeni teknolojileri kullandığımız için SA-7 ve SA-14 gibi füzelere karşı oldukça etkili olacaktır." diye konuştu.

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HELİKOPTERLER GECELERİ AKTİF GÖREV ALABİLİR

SA-18 ve sonrasında üretilen nispeten daha yeni hava savunma füzelerinin ise tehlikeli olmayı yine de sürdüreceğinin altını çizen Oğuz, şöyle devam etti:

"Bu tür füzelerin varlığı bizim için hala tehdit ancak helikopterler bu durumda çalışmayacak mı? Elbette faaliyetler durdurulmayacak. Bunların kullanılıp, kullanılmayacağını ve nerelerde, ne şekilde çalıştırılacağını TSK belirler. Bölgedeki tüm terör örgütlerinde bugüne kadar füze sisteminin gece görüş bileşenlerinin olmadığını görüyoruz. Gece görüş sistemleri olmadığından teröristler gece kullanamayacaklardır. Biz de geceleri rahatlıkla harekat yapabiliriz. Ayrıca ihtiyaç ve mecburiyet varsa, bu tehditler göze alınıp bütün tedbirler de azami seviyede arttırılıp, gündüz de görev icra edilir."

TSK açıklaması.

"PKK bu tür füzeleri nasıl ele geçiriyor?" sorusunu yanıtlayan Oğuz, Irak ve Suriye'de bu tür füzelerin çeşitli kaynaklardan alınabildiğine dikkat çekti: