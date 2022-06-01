Irkçı terörü: Rize'de Afgan öldürüldü, Gaziantep’te yaşlı kadını tekmelediler

Türkiye’de son aylarda körüklenen sığınmacı ve yabancı düşmanlığı, saldırıları da beraberinde getiriyor. Yabancı düşmanlığının başını çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sığınmacılara yönelik açıklamalarının ardından yaşanan saldırılar dikkat çekti.
- Parti programını ırkçılık üzerine kuran Özdağ, toplumdaki rahatsızlığı ırkçı nefrete dönüştürdü. Ankara’da üniversitede düzenlenen bir programa konuşmacı olarak katılan Özdağ, Suriyeli öğrenciler tarafından protesto edildi. Salonu terkeden öğrencilerden biri Zafer Partililer tarafından dövüldüğünü iddia etti. İki gün önce Rize’de çay toplamaya gelen Afganlar silahla vuruldu.
Çay toplamaya gelen 2 Afganla Gökmen Topal isimli şahıs arasında kavga çıktı. Topal tabancasını çekip ateş etmeye başladı. Afganistan uyruklu Şemsettin Muradi hayatını kaybetti. Topal’ın sosyal medya hesabından yaptığı Zafer Partisi paylaşımları dikkat çekti.
YAŞLI KADININ YÜZÜNE TEKME
Göçmen karşıtlığına ilişkin bir başka olay da Gaziantep’te yaşandı. Suriye uyruklu zihinsel engelli 70 yaşındaki Leyla Muhammed, bankta oturduğu sırada tekmeli saldırıya uğradı. “Çocuk hırsızı” olmakla suçlanan kadının tekmelendiği anlar, sosyal medyada büyük tepki topladı. Polis tekmeci saldırganın kimliğini tespit etti. Saldırgan Şakir Çakır gözaltına alındı.
Toplanan kalabalığın “çocuk hırsızı” demesi ile kadına tekme attığını, pişman olduğunu söyleyen saldırgan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Başsavcılık karara itiraz etti. “Fuhuşa teşvik” dahil 9 ayrı suç kaydı olan Çakır tekrar gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çakır, “nitelikli kasten yaralama” suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yaşlı kadını ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, “Türkiye Cumhuriyeti mazlumların hamisidir. Size atılan tekmeyi annemize, büyüklerimize ve milletimize atılmış kabul ediyoruz. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Süreci takip edeceğiz” dedi.