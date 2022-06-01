Irkçı terörü: Rize'de Afgan öldürüldü, Gaziantep’te yaşlı kadını tekmelediler

Ekonomi

Ek göstergede 3 alternatif

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 çalışması ile ilgili son toplantısını dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptı. Edinilen bilgilere göre 3600 ile ilgili 3 alternatifli bir çalışma yapıldı.