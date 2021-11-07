​Irkçılığa karşı pedal​

Almanya’nın Köln şehrinden İstanbul’a, bisikletiyle yola çıkan Recai Pak (47), İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı pedal çeviriyor. Pak, ülke ülke gezerek Türk kültürünü, örf ve adetlerini tanıtıyor. Kat ettiği şehirlerde neler yaşadığını anlatan Recai Pak, yeni rotasının Moğolistan olduğunu söyledi.

BAYRAĞI BAKANLIĞA TESLİM EDECEĞİM

İnşaat mühendisi Recai Pak, 10 bin kilometre pedal çevirerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Köln’den İstanbul’a vardığını aktardı. Pak, “Almanya’dan İstanbul’a 40 günde geldim. Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye geldim. Ülkemizi de baştan başa gezdim. Avusturya’dan kırmızı kumaş, Macaristan’dan beyaz kumaş aldım. Bu kumaşlarla Türk bayrağı diktirdim. Ay yıldızlı bayrağımızın işçiliğini Bulgaristan’da yaptırdım. Bisikletimin arkasına astığım Türk bayrağıyla Edirne’den İstanbul’a kadar geldim. Yollarda bayrağı öpenler, el sallayanlar, kornaya basanlar oldu. Şimdi bu bayrağı Dışişleri Bakanlığı'na teslim edeceğim” dedi.

MARUZ KALDIĞIMIZ IRKÇILIĞI ANLATIYORUM

Avrupa’da yaşayan Türkler ile ilgili medyada çıkan ırkçı haberlerden rahatsız olduğunu vurgulayan Pak, “Türkiye, Türkler ve İslam’ın aleyhinde haberler çıkarıyorlar. Almanya’da doğdum, büyüdüm, okudum. Bizimle arkadaş olan Almanlar, Türkleri ve Müslümanları seviyor. Ama bizimle hiç iletişimi olmayanlar, bu haberlere inanarak bizden uzak duruyor. Ben de farkındalık oluşturmak için bisiklet sürmeye karar verdim. Yollarda görüştüğüm kişilere Avrupa’da maruz kaldığımız ırkçılığı, İslam düşmanlığını anlatıyorum” diye konuştu. Sosyal medyada “Eyvallah Türkiyem” isimli bir hesap açtığını söyleyen Pak, “Türkiye’nin 50 şehrinden videolar çektim. Her şehrin özelliklerini, insanımızı tanıttım. Binlerce Alman takip ediyor” dedi.

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