İş görüşmesine giden koronavirüslü şahıstan ilginç sözler: Poz verelim en azından

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, korona virüsü ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.
Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.
Karaçelik’in eşinden dolayı Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.
Asansör sektöründe çalışan Hacı Kaha Karaçelik (42), Zonguldak ilinde yaptığı iş görüşmesinin ardından Kayseri’ye giderken jandarma tarafından Kırıkkale’de durduruldu. Trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yaptı. Karaçelik’in eşinden dolayı Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.
Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.
Trafik kontrol noktasına gelen ekipler, karantina kuralını ihlal eden Karaçelik’e 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Karaçelik, ajans muhabiri tarafından görüntülenince de "Poz verelim en azından" dedi.
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Kaza, 00.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre 34 RN 5162 plakalı Ford markalı otomobil seyir halinde makas atarak ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan 34 TCH 92 plakalı ticari taksiye arkadan çaptı.
Çapmanın etkisi ile yaklaşık 100 metre sürüklenen ticari taksi yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi.
Makas atan araç ise D-100 Karayolunda orta şeritte yan döndü. Arkadan gelen araçların duramaması sonucunda toplam 4 araç zincirleme kazaya neden oldu.
Diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ticari taksi sürücüsü ve makas atarak ilerleyen araç içinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Belediye ekipleri kazaya karışan<br>araçlardan yola dökülen akaryakıtı kumlama ile temizlerken polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.<br>
D-100 Karayolunda zincirleme kaza 3 yaralı
D-100 Karayolunda zincirleme kaza 3 yaralı
Bir 'makas' dehşeti daha: Zincirleme kazaya neden oldu üç kişi yaralandı
Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde makas atarak ilerlediği öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki taksiye çarptı. Kaza yapan araçlara da arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre olay saat 18.40 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 sokakta meydana geldi. M.Ö.’nün sahibi olduğu sokak düğünden üst üste havaya tabanca ve pompalı tüfekle ateş edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri havaya ateş edenlerden S.Y.’yi gözaltına almak istedi. Kalabalık, polis ekiplerine güçlük çıkardı ve şüpheliyi vermek istemedi.
Desteğe gelen takviye ekiplerine güçlük çıkartan ve direnen düğündeki kalabalık, şüpheliyi yakındaki bir binaya kaçırdı.
Kalabalık şüpheliyi almaya çalışan polislerin üzerine taş ve bardak attı. Mukavemetin büyümesi üzerine ekipler destek istedi. Bölgeye çok sayıda yunus, sivil ve polis merkezi ekipleri geldi. Şüpheli S.Y., evinde gözaltına alındı.
Ayrıca düğün sahibi M.Ö. de ekiplerce ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri havaya ateş eden ve ekiplere güçlük çıkartan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yaşananların ardından düğün yarım kaldı ve masa ve sandalyeler toplanmaya başladı. Yerde ise çok sayıda alkol şişesi, fişek kartuşu ve tabanca çekirdeği olduğu görüldü.
Polis ekipleri düğün yerinde didik didik kartuş ve çekirdek aradı. Olay yeri inceleme ekipleri her çekirdek ve kartuşa numara koyarak inceleme yapmaya başladı.
Düğünde yer alan kadınlardan biri, “Düğünümüz berbat oldu. Bir anda olay oldu. İçki içmişler haberimiz yok bizim, oynuyorlardı. Sonra bu olay oldu” dedi.
Ortalığın sakinleşmesinin ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.
Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
Sokak düğünü değil savaş yeri: Magandalar polise de müdahale etti
Antalya'da sokak düğününde, havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş edenleri polis ekipleri gözaltına almak isterken, mukavemetle karşılaştı. Şüphelilerden biri ve düğün sahibi gözaltına alındı, yerde ise onlarca fişek kartuşu ve mermi çekirdeği olduğu görüldü.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih başta olmak üzere İstanbul Genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yaptı.
Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya, Özel Harekat Polisi, Polis helikopteri ve narkotik köpekleri de destek verdi.
Durdurulan araçlar tek tek aranırken, araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Durdurulan taksilerdeki yabancı turistlerin de pasaportları kontrol edildi. <br>
Kadıköy'de yapılan uygulamada durdurulan taksiden inen 2 kadından birinin ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı belirlendi.
Taksiden indirilen 17 yaşındaki kız, ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.
Uygulama noktalarında durdurulan otomobiller hep polisler tarafından hem de narkotik köpekleri tarafından didik didik arandı. Polis helikopteri de uygulama noktaları üzerinde denetim yaptı.
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı
İstanbul'da geniş çaplı denetim: Kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki kız takside bulundu
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde durdurulan araçlar tek tek arandı, araçta bulunanların GBT'si yapıldı. Kadıköy'de durdurulan takside hakkında kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki bir kız bulundu.