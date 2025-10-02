Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
İş yerindeki kasayı kesip hırsızlık yapan hırsızlar jandarmadan kaçamadı: Çorum'dan Adana'ya kaçmışlar

İş yerindeki kasayı kesip hırsızlık yapan hırsızlar jandarmadan kaçamadı: Çorum'dan Adana'ya kaçmışlar

16:302/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
İş yeri ve çevresindeki yüzlerce saatlik kamera kaydını titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.
İş yeri ve çevresindeki yüzlerce saatlik kamera kaydını titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde girdikleri iş yerinde kasayı keserek içerisindeki paraları çalan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından Adana’da yakalandı.

Gece saatlerinde iş yerine giren maskeli 4 şahıs, hırsızlık yaparak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Çorum İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) dedektifleri, olayı aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İş yeri ve çevresindeki yüzlerce saatlik kamera kaydını titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Yapılan araştırmada, zanlıların farklı illerde de benzer hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Yürütülen koordineli çalışma sonucunda şüphelilerin Adana’da olduğu tespit edildi.


Adana’da düzenlenen operasyonla, olaya karışan 2 şüpheli, suçta kullandıkları araç ve suç eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, "nitelikli yağma" ve "hırsızlık" suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma ekiplerinin olaya karışan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.




#çorum
#hırsız
#jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı: İşte E-Devlet sonuç ekranı