İsa Aras Mersinli'yi rehber öğretmeni anlattı: Okula gelmek istemez, gelince de okuldan gitmek isterdi

07:4017/04/2026, Cuma
DHA
Rehber öğretmeni, İsa Aras Mersinli’nin ekran bağımlısı olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporunda bacağındaki kesik nedeniyle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Cesedi teşhis eden rehber öğretmen Ejder İ.’nin raporda yer alan ifadelerinde ise, İsa Aras Mersinli’nin ekran bağımlısı olduğunu belirterek, “Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi” sözleri yer aldı.

Çarşamba günü merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’na babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silahla gerçekleştirdiği saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu ortaya çıktı.
Raporda, Mersinli’nin ölümünün kesici/delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelişen dış kanama sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

"HEPİMİZ ŞAHSI DERDEST ETTİK"

Raporda ayrıca İsa Aras Mersinli’nin cesedi teşhis eden rehber öğretmeni Ejder İ.’nin ifadesi de yer aldı.

Ejder İ., ifadesinde İsa Aras Mersinli’yi 5’inci sınıftan beri tanıdığını ve rehber öğretmenliğini yaptığını belirterek, şunları söyledi:

  • "Öğrenci ile ilgili ailesi ile de sürekli görüştük. Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi. Olay saatinde ben okuldaydım. Üst katlardaki sınıfların düzenini sağlıyordum. Üst katta iken bir anda tak tak diye ses geldi. Ben sesi duyar duymaz aşağı kata indim. Sesin kaynağını aradım. Ses sürekli olarak geliyordu. Tuvaletin önünde yerde yatan bir çocuk görünce ve öğrencilerin birkaçının ‘Trafo patladı’ dediğini duyunca ben de trafonun patladığını düşünerek trafonun şalterini kapatmaya gittim ve kapattım. Sonra tekrar yukarı çıktım. O esnada ses kesilmişti. Yanımda Ramazan ve Ferhat hocalarımız ile tanımadığımız birkaç şahıslar vardı. İsa bize doğru geliyordu. Geldiği esnada elinde bir şey yoktu, silah elinde yoktu. Biz hepimiz şahsı derdest ettik. Şahsı yere yatırdığımızda üzerinden şarjör yere düştü. Ben o esnada oradan ayrıldım. Diğer öğrencilere yaralılara bakmaya gittim. 2 tane yaralı öğrenciyi ambulansa koydum. Şahıs yakalandığında ortamda 40-50 kişi vardı. Ben yaralı şahsı indirdiğimde İsa'nın hemen yanında tahta saplı bir bıçak vardı. Sonrasında da ne olduğunu bilmiyorum."


