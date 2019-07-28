Gündem İşbirliğini örgütlere taşıyacaklar
ANKARA

İşbirliğini örgütlere taşıyacaklar

Yerel seçimlerde ittifak yapan HDP, İYİ Parti ve CHP bu kez örgütleri tek bir elden yönetecek. 2020’de yapılacak olağan kurultay öncesinde parti örgütlerine ittifak ruhuna uygun isimler atanacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

31 Mart seçimlerinde HDP ve İYİ Parti ile ittifak yapan CHP, bu ittifak parti örgütüne de taşıyacak. 2020'de yapılacak olağan kurultay öncesinde parti örgütlerine ittifak ruhuna uygun isimler atanacak. Kurultaylar partisi CHP, 31 Mart'ın ardından yapılması planlanan kurultayı Ocak 2020'De olağan olarak yapacak. Ekim ayında CHP'de kurultay süreci başlayacak. Önce ilçe kongreleri ardından il kongreleri yapılacak. Şubat 2020'de de 37'nci Olağan Kurultay yapılacak.

Sezai Temelli

BELEDİYELERDE YAPILAN PAYLAŞIM DEŞİFRE ETTİ

CHP'de Olağan Kurultay öncesi örgütlerde hazırlık başladı. CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti ve HDP ile iş birliği yapmıştı. CHP, HDP ile iş birliği yaptığını gizlese de seçimlerin ardından belediye yönetimlerinde CHP-HDP ve İYİ Parti arasında yapılan paylaşımla iş birlikleri deşifre olmuştu.

İYİ PARTİ VE HDP'YE YAKIN İSİMLER

CHP olağan kurultay öncesinde de örgütlerini iş birliği ruhuna uygun olarak hazırlayacak. İl ve ilçe örgütlerine İYİ Parti ve HDP'ye yakın isimler getirilecek.

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