İşçi kıyımına yargı freni

Yerel seçimler sonrasında CHP’li ve HDP’li belediyelerde yaşanan işten çıkarma ve sendika değiştirme baskılarına değinen Arslan, şöyle konuştu: “Yerel seçimler sonrasında işten çıkarılan üyelerimizin açtığı davalar sonuçlanmaya başladı. Davaların çoğundan işe iade kararları veriliyor. Bolu’dan CHP Genel Merkezi önüne gerçekleştirdiğimiz yürüyüş etkili oldu. Bolu Belediyesinden çıkarılan arkadaşlarımız işe başladı.

BASKI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi önündeki eylemler sonucu belediye yönetimi ile anlaşma sağlandı. Arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu göreve başladı. Fakat bunlara rağmen baskı ile sendikamızdan istifa ettirilen 30 bin üye geri dönmedi. Burada sendika konusunda baskının devam ettiği görülüyor.”