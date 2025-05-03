İşçileri taşıyan minibüs dereye devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Kazada minibüsteki Necdet Özşahin (47) ile Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ezber Pertev, Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.