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İşçileri taşıyan minibüs dereye devrildi: Ölüler ve yaralılar var

İşçileri taşıyan minibüs dereye devrildi: Ölüler ve yaralılar var

10:403/05/2025, Cumartesi
DHA
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Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün dereye devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gürkavak köyüne bağlı Cevizli mezrası mevkisinde meydana geldi.


Ezber Pertev'in (38) kullandığı 30 AAD 036 plakalı servis minibüsü, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.


Kazada minibüsteki Necdet Özşahin (47) ile Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ezber Pertev, Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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