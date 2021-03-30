​İşe alırken sicil kaydı yeterli değilmiş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, uyuşturucu kullandığı görüntüler sosyal medyada yayınlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nun yakın ekibinde çalışan biri olmadığını söyledi. Dağ, CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nun partideki görevi, bu göreve ne zaman başladığı ve referanslarının sorulması üzerine Dağ, kendisinin 10 yıldır milletvekilliği yaptığını, bu dönemdeki danışmanlarının belli olduğunu belirtti.

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BELEDİYE BAŞKANI REFERANS OLDU

Dağ, “Bu arkadaş yakın ekipte çalışan biri değil. 2019 yerel seçimleri Kastamonu’da olumsuz neticelenince, Kastamonu Belediyesi’nde çalışan, Kastamonu Belediye Başkanı’nın, ‘Babası yok, genel merkezde çalışsın’ diye referans olduğu, bu sebeple de bizim birimde, Ar-Ge biriminde çalışan bir arkadaş. Ar-Ge biriminde çalıştığı için devir teslim törenlerinde doğal olarak orada bulunması söz konusu oldu. Cuma günü de açıkladım. Yakın çalışma ekibimde değil” diye konuştu.

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BİRİNİ İŞE ALMAK BİZİM UHDEMİZDE DEĞİL

Buradan çıkaracakları dersler olduğunu ifade eden Dağ, partide işe alırken sadece adli sicil kaydı araştırmasının yeterli olmadığını, başka araştırmaların da yapılması gerektiğini kaydetti. Dağ, “Çünkü kişileri işe almak, direkt olarak bizim kendi uhdemizde olan bir şey değil. Partinin bu konuda bir sistemi var. O sistemde işe alımlar yapılıyor. Bundan sonra belki bu konuda çok daha dikkat etmeyi gerektirecek bir durum var” dedi.

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