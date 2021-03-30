Gündem İşe alırken sicil kaydı yeterli değilmiş
ANKARA

​İşe alırken sicil kaydı yeterli değilmiş

İşe alırken sicil kaydı yeterli değilmiş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kokain kullandığı için gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu’nu eski Kastamonu Belediye Başkanı’nın referansıyla AK Parti Genel Merkezi’nde işe aldıklarını söyledi. Dağ, olaydan çıkaracakları dersler olduğunu, partide işe alırken adli sicil kaydı araştırmasının yeterli olmadığını kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İşe alırken sicil kaydı yeterli değilmiş
Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, uyuşturucu kullandığı görüntüler sosyal medyada yayınlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nun yakın ekibinde çalışan biri olmadığını söyledi. Dağ, CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nun partideki görevi, bu göreve ne zaman başladığı ve referanslarının sorulması üzerine Dağ, kendisinin 10 yıldır milletvekilliği yaptığını, bu dönemdeki danışmanlarının belli olduğunu belirtti.

Şantaj için kendisi kayda aldırmış
GÜNDEM
Şantaj için kendisi kayda aldırmış

BELEDİYE BAŞKANI REFERANS OLDU

  • Dağ, “Bu arkadaş yakın ekipte çalışan biri değil. 2019 yerel seçimleri Kastamonu’da olumsuz neticelenince, Kastamonu Belediyesi’nde çalışan, Kastamonu Belediye Başkanı’nın, ‘Babası yok, genel merkezde çalışsın’ diye referans olduğu, bu sebeple de bizim birimde, Ar-Ge biriminde çalışan bir arkadaş. Ar-Ge biriminde çalıştığı için devir teslim törenlerinde doğal olarak orada bulunması söz konusu oldu. Cuma günü de açıkladım. Yakın çalışma ekibimde değil” diye konuştu.

Ayvatoğlu yeniden gözaltında
GÜNDEM
Ayvatoğlu yeniden gözaltında

BİRİNİ İŞE ALMAK BİZİM UHDEMİZDE DEĞİL

Buradan çıkaracakları dersler olduğunu ifade eden Dağ, partide işe alırken sadece adli sicil kaydı araştırmasının yeterli olmadığını, başka araştırmaların da yapılması gerektiğini kaydetti. Dağ, “Çünkü kişileri işe almak, direkt olarak bizim kendi uhdemizde olan bir şey değil. Partinin bu konuda bir sistemi var. O sistemde işe alımlar yapılıyor. Bundan sonra belki bu konuda çok daha dikkat etmeyi gerektirecek bir durum var” dedi.

AK Parti Milletvekili Hamza Dağ'dan "Kürşat Ayvatoğlu" açıklaması: Özel kalem müdürüm değil
GÜNDEM
AK Parti Milletvekili Hamza Dağ'dan "Kürşat Ayvatoğlu" açıklaması: Özel kalem müdürüm değil
Abone Ol Google News
Türkiyenin tek mavi rengi

Türkiye'nin tek 'mavi' rengi

​Başarının sırrı 6 önemli başlık.
8 futbolcu gitti 3 futbolcu geldi

8 futbolcu gitti 3 futbolcu geldi

​Şenol Güneş, Letonya maçı öncesinde yeni isimleri açıkladı.
FETÖye 25 ilde operasyon

115 kişinin yakalanması için harekete geçildi.

​İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'dan dikkat çeken analiz.

​Kısıtlamalar sonrası MEB'den açıklama.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayındaki uygulamayı da açıkladı.
Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Günlük vaka sayılarında korkutan yükseliş.

​İllere göre koronavirüs risk durumu haritası güncellendi.
Çanakkale'de ilginç görüntü

Çanakkale'de ilginç görüntü

Deniz 30 metre çekildi, sandallar karaya oturdu.

​COVID önlemleri kapsamında milli maça seyirci alınmayacak.

Ankara ve İstanbul'dan polis takviyesi yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.